Halil Falyalı , Derinceli Mehmet Polat’a umut oldu

Geçtiğimiz haftalarda olumsuz hava koşullarının vurduğu Karpaz bölgesinde, yoğun yağışlar sel felaketine neden olmuş, bir çok ev sular altında kalmıştı.

Yenierenköy bölgesi yoğun yağışların etkisi altında kalırken, pandemi döneminde de vatandaşın yardımına koşan Kıbrıslı İş İnsanı Halil Falyalı, yardımlarını sürdürmeye devam etti.

Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler Yenierenköy'de geçen hafta yaşanan sel felaketinde zarar gören 76 aileye de maddi destek vererek gönüllerde bir kez daha taht kurdu.