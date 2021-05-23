Halil Falyalı Sedat Peker'in İddialarına Yanıt Verdi

Falyalı, “Bu yapılan iddialarla ilgili hiçbir ilgi ve alakamız yoktur. Hayatımda ne Binali beyi ne de oğlunu görmedim, ne de yan yana geldik. Telefon sinyallerine bakabilirler diyorlar ya, tüm sinyallere bakabilirler. Videoda bahsi geçen insanların hiç birini tanımıyorum. 3 kilometre yakınlarına bile yaklaşmadım” cevabını verdi. Falyalı, “Türkiye Cumhuriyeti’nde bazı insanlara suçlamalarda bulunarak, bizim ailemizi ve ismimizi karıştırdıkları için kendimi açıklama yapmak zorunda hissediyorum” şeklinde konuştu.

Ailesinin KKTC’nin var oluşundan beri bu topraklarda hizmet verdiğini kaydeden Falyalı, “TMT kurulduğundan beri bizim ailemiz bu topraklarda kalbi atan için milletimiz için aktif halde çalışmaktadır. Biz bu topraklarda var olma mücadelesi verdik. Benim babam Rumlar tarafından 3 kez esir alındı. Milli mücadele tarihine baktığınız zaman bizim ailemiz her dönemde vardı ve bundan sonrada var olacağız” dedi.

Siyasilerle ilgili olan temasları hakkında da açıklama yapan Falyalı, “Siyasilerle evet görüşüyorum. Sağcısıyla da solcusuyla da görüşüyoruz. 40 yıl öncede görüşüyorduk bundan sonra da görüşeceğiz. Ne Süleyman beyi ne diğerleriyle daha önce hiçbir temasımız olmadı” şeklinde konuştu.

Falyalı, Peker’in Binali Yıldırım’ın oğlu için sık sık gelip Halil Falyalı’nın otelinde kalıyor iddiasının ise doğru olmadığını söyledi. Falyalı, “Benim otelim 2018 yılında açıldı. İlk açıldığında 80 odalı bir oteldi ve bir casinomuz vardı. İşlerimiz içerisinde bununla ilgilide bet işi yapıyoruz. İngiltere’den Malta’ya kadar birçok ülkede ve KKTC’de lisanlarım vardır. Yanımızda çalışan bir sürü insan var. İş gücü, aş sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Falyalı açıklamasının devamında, “Diğer konularla ilgili de bu raporla ilgili basına sızan bu haberi gördük. ABD raporunda diyor ki 30 bin doların aklanmasından dolayı bize Amerika da soruşturma açıldı. Bahsettiğiniz özelliklere sahip olan bir adam 30 bin doların aklanmasından dolayı soruşturma yer mi? Bununda ilgili FETÖ’den tutuklu bulunan Metin Topuz yıllar önce bizi aradı ve “Böyle bir dosyanız var bu dosyayla ilgili görüşebilir miyiz” dedi. Bizde bakın işinize kardeşim, bizim sizinle görüşecek bir şeyimiz yok cevabını verdik. Bizim böyle şeylerle bir ilgi alakamız yoktur” şeklinde konuştu.

Cüneyt Özdemir’in Hüsnü Falyalı’ya yönelik bir operasyon yapıldığını ve Game Over isimli operasyonu sorması üzerine Falyalı, “Game Over operasyonuyla ilgili 2003-2004 yıllarında bu operasyon yapıldı. Benimde kardeşimin adı geçiyordu. Kardeşim Kıbrıs’tan Türkiye’ye geldi ve mahkemede beraat etti” dedi.

Sedat Peker’in Halil Falyalı’nın uyuşturucunun bir numaralı ismi olduğu iddiası hakkında da konuşan Falyalı, “Hiçbir zaman biz bu faaliyetlerde bulunmadık. Bunla ilgili ne sabıkamız, ne hükmümüz nede mahkememiz olmuştur. Dolayısıyla bunları üzülerek izledim. Bizim çevremiz, yerimiz yurdumuz belli. Bizim kimseyle bir derdimiz yok. Vergimizi ödüyoruz. 120 odalı bir otelin sahibiyiz. Hiçbir otel ve casinoyla da bir ilgili ve alakamız bulunmamaktadır. Söz konusu videoda bahsedildiği gibi hiçbir otelin kapısında da güvenlik olarak beklemedik ve bu konuyla alakamız yoktur. İşimiz gücümüz iyidir. Tarımdan sanayiye, inşaattan petrole kadar her alanda faaliyet gösteriyoruz. 40 yıllık firmamız var. 40 yıldır da bu memlekette vergimizi ödüyoruz” şeklinde konuştu.

Cüneyt Özdemir’in Sedat Peker ile tanışıp tanışmadığına yönelik sorusuna da cevap veren Falyalı, “Sedat Peker’le şahsen hiç tanışmadım. Bir dönem Kıbrıs’a geldi. O geldiği dönemde kendisiyle hiç görüşmedim. Ne işimiz oldu ne bağlantımız” açıklamasını yaptı.

Cüneyt Özdemir’in “Sedat Peker neden sizi gündeme getirdi?” sorusuna karşılık veren Falyalı, “Ben bir anlam veremedim. Ama dikkat ederseniz 1 yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nde belirli basın organları aracılığıyla betlerle ilgili sürekli bizim üzerimize yayınlar yapıldı. Bu yalan yanlış haber ve videolar için yasal süreç başlattık ve hukuksal alanda mücadele ettik. Bunların arkasında da çok çirkin şeyler yapıldı. Çıkan video ve haberlerin ardından “Ver 10 bin dolar videoyu kaldıralım, ver 150 bin dolar bir daha seni yazmayalım” dediler. Türkiye’den birçok gazeteci bunları söyledi. “Kaçak bahis yapıyorsunuz, sizi bahis baronu yapıyoruz. Sizin hakkınızda her gün aleyhinizde haber yapacağız bu haberleri de kaynak göstereceğiz. Poliste adamlarımız var. Bunun üzerine gelecekler ve hakkınızda dosya yapılacak” denildi. İsmini vermek istemediğim birçok olaya şahit oldum ve para istediler. Bununla ilgili de avukatlarımız devrede ve ilgili davalar açıldı. 3-4 Hukuksal mücadelemize devam ediyoruz. Elimizde somut deliller var. Hukuksal sürecimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

2016 yılında yapılan bir operasyonda isminin geçtiği sorulması üzerine Falyalı, “O davadan beraat ettik. Türkiye’den iddia haricinde bahis almıyoruz. Bizim lisanlı olduğumuz ülkelerden bahis alıyoruz 15 ülkeden. İngiltere, İtalya, Fas, Brezilya gibi dünyanın değişik ülkelerinden alıyoruz. Hangi ülkenin lisansını alıyorsak oradan oynatıyoruz. Dolayısıyla bizim şuanda öyle bir davamızda dosyamızda yok” açıklamasını yaparak şöyle devam etti: “Birileri yine para istiyor da dosya yapmışsa bu konuda bilgim yok. Kimse iç hesaplaşmaları için bizim ismimizi vermesin ve kimse bizi ve ülkemizi alet etmesin. Kimse bu saatten sonra bu işlere sessizde kalmaz, tavizde vermez. Bizim yerimiz yurdumuz belli. Derdi olan gelip bize burada derdini anlatabilir.”

Halil Falyalı açıklamasını şu cümlelerle tamamladı: “Bu videoda tüm Türkiye Cumhuriyeti’ne cevabım olsun ve buradan herkes sorusunun cevabını alsın. Ona çamur at, buna çamur at. Ayıptır günahtır. Milletin seçtiği insanlara da bu kadar pislik atılmaz. Sen bunu millete atıyorsun. Bu işler ne TV kanalında ne video kanalında olmaz. Bu konuyla ilgili başka görüşme veya konuşma yapmayacağım.”