HALİL FALYALI UNUTULMAYACAK…

8 Şubat tarihinde hain bir suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk İş insanı Halil Falyalı’nın anısına, eşi ve çocukları tarafından, Halil Falyalı’nın doğum günü olan 9 Kasım tarihinde Dipkarpaz’da Taziye Evi açıldı…

Bölge halkının kullanımına açılan Halil Falyalı Taziye Evi, bölge vatandaşları tarafından memnuniyetle karşılandı. Açılışa büyük ilgi gösteren Dipkarpazlılar, bölgede ve KKTC’de böyle bir taziye evinin ilk olduğunu, daha önce cenazelerinde taziye çadırları kurulduğunu, ancak kötü hava koşullarında büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Bölge halkı böyle bir taziye evini Dipkarpaz’a kazandırdığı için Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı’ya ve çocuklarına teşekkür etti.

Açılışta konuşan Merhum Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı, eşinin doğum gününde böyle bir tesisi bölgeye kazandırdıkları için mutluluğunu ifade ederek, bölgeye yatırımlarının devam edeceğini söyledi. Merhum eşinin Dipkarpaz sevdalısı bir insan olduğunu hatırlatan Özge Taşker Falyalı, bölge halkının her zaman yanında olacaklarını ifade ederek, böyle bir günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için vatandaşlara teşekkür etti. Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ise Halil Falyalı Taziye Evi’ni Dipkarpaz’a kazandırdıkları için Özge Taşker Falyalı'ya ve Falyalı ailesine bölge halkı adına teşekkürlerini sundu.