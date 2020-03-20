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Halil Falyalı yardımlarına devam ediyor

Halil Falyalı yardımlarına devam ediyor. Falyalı:“Yurdun dört bir yanına ulaşacağız”

20 Mart 2020 Cuma 18:23
1800 Okunma
Halil Falyalı yardımlarına devam ediyor

Yardımsever iş insanı Halil Falyalı Girne bölgesinin ardından İskele, Büyükkonuk, Mehmetçik Dipkarpaz ve Yeni Erenköy halkına iletilmek üzere yardım paketleri gönderdi.

Bölge belediye başkanları ve İskele Kaymakamı tarafından teslim alınan gıda yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Gıda yardımlarının bölgeye ulaşmasının ardından yardımsever iş insanı Halil Falyalı telefonla bir bağlantı yaparak, gıda yardımlarının devam edeceğini ve yurdun  dört bir yanına ulaşarak bunu yapacağını söyledi.

Son Güncelleme: 20.03.2020 19:29
Anahtar Kelimeler:
KKTC KoronavirüsYarım KampanyasıHalil Falyalı
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halk 2020-03-20 18:42:13

SAYIN FALYALI BEYIN YARDIMLARI KIMLERE ULASDI YOKSA TORPILLI OLANLARA MI VERILDI COK MERAK KONUSU

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