Halil Falyalı yardımlarına devam ediyor

Yardımsever iş insanı Halil Falyalı Girne bölgesinin ardından İskele, Büyükkonuk, Mehmetçik Dipkarpaz ve Yeni Erenköy halkına iletilmek üzere yardım paketleri gönderdi.

Bölge belediye başkanları ve İskele Kaymakamı tarafından teslim alınan gıda yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Gıda yardımlarının bölgeye ulaşmasının ardından yardımsever iş insanı Halil Falyalı telefonla bir bağlantı yaparak, gıda yardımlarının devam edeceğini ve yurdun dört bir yanına ulaşarak bunu yapacağını söyledi.