Halil Falyalı’dan anlamlı destek…

Elazığ’da yaşanan deprem felaketinin ardından ülkemizin en değerli iş insanlarından birisi olan Halil Falyalı depremzedelere yardımda bulundu.
Halil Falyalı’nın yaptığı yardımın ardından KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği teşekkür için iş adamını ziyaret etti ve teşekkür plaketi sundu.
Halil Falyalı yaptığı kısa konuşmasında “Her zaman Türkiye’nin ve vatandaşlarımızın yanındayız” diyerek, yaşanan deprem felaketinin çok üzücü bir olay olduğunu ve her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Falyalı, “Zor zamanlarda tek yumruk olmak Türk milletinin kanında vardır ve bunu en iyi yapan milletiz. Bu plaketi her zaman saklayacağım. Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın” dedi.
yanindasin tabii. yoksa nerden bulursun boyle ciftligi. istedigin gibi at kosturasin icinde
En değerli iş adamı derken??????
Halil başkan ubp den aday olacak galiba ,
Adamsan yüzüne git de bu dediklerini yada buraya ismini cismini yaz delikanlı görelim (ali babacık) Üstte ismim yazar bak benim
Allah hayrını duanı kabul etsin inşAllah Halil abi işin gücün rast gitsin inşAllah sana ve ailene herşeyden önce Allah sağlık mutluluk huzurlu güzel günler nasip etsin inşAllah abim
PİŞ İŞLERİ YAP, KUMAR OYNAT, ZENGİN OL, ONDAN SONRA İŞ ADAMI, HA HA HA