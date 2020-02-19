Halil Falyalı’dan anlamlı destek…

Elazığ’da yaşanan deprem felaketinin ardından ülkemizin en değerli iş insanlarından birisi olan Halil Falyalı depremzedelere yardımda bulundu.

Halil Falyalı’nın yaptığı yardımın ardından KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği teşekkür için iş adamını ziyaret etti ve teşekkür plaketi sundu.

Halil Falyalı yaptığı kısa konuşmasında “Her zaman Türkiye’nin ve vatandaşlarımızın yanındayız” diyerek, yaşanan deprem felaketinin çok üzücü bir olay olduğunu ve her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Falyalı, “Zor zamanlarda tek yumruk olmak Türk milletinin kanında vardır ve bunu en iyi yapan milletiz. Bu plaketi her zaman saklayacağım. Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın” dedi.