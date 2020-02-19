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Halil Falyalı’dan anlamlı destek…

Elazığ’da yaşanan deprem felaketinin ardından ülkemizin en değerli iş insanlarından birisi olan Halil Falyalı depremzedelere yardımda bulundu.

19 Şubat 2020 Çarşamba 18:17
Halil Falyalı’dan anlamlı destek…
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Elazığ’da yaşanan deprem felaketinin ardından ülkemizin en değerli iş insanlarından birisi olan Halil Falyalı depremzedelere yardımda bulundu.

Halil Falyalı’nın yaptığı yardımın ardından KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği teşekkür için iş adamını ziyaret etti ve teşekkür plaketi sundu.

Halil Falyalı yaptığı kısa konuşmasında “Her zaman Türkiye’nin ve vatandaşlarımızın yanındayız” diyerek, yaşanan deprem felaketinin çok üzücü bir olay olduğunu ve her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Falyalı, “Zor zamanlarda tek yumruk olmak Türk milletinin kanında vardır ve bunu en iyi yapan milletiz. Bu plaketi her zaman saklayacağım. Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın” dedi.

Son Güncelleme: 19.02.2020 19:28
Anahtar Kelimeler:
ElazığHalil FalyalıKKTC Elazığ Kültür Ve Dayanışma DerneğiDepremYardım
Yorumlar
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ali baba'nin ciftligi 2020-02-19 20:04:31

yanindasin tabii. yoksa nerden bulursun boyle ciftligi. istedigin gibi at kosturasin icinde

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yurttaş 2020-02-19 19:06:23

En değerli iş adamı derken??????

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Gibri 2020-02-19 18:56:11

Halil başkan ubp den aday olacak galiba ,

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Yasin haznedaroğlu 2020-02-19 22:11:03

Adamsan yüzüne git de bu dediklerini yada buraya ismini cismini yaz delikanlı görelim (ali babacık) Üstte ismim yazar bak benim

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Garip bülent 2020-02-19 20:10:18

Allah hayrını duanı kabul etsin inşAllah Halil abi işin gücün rast gitsin inşAllah sana ve ailene herşeyden önce Allah sağlık mutluluk huzurlu güzel günler nasip etsin inşAllah abim

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ADAM 2020-02-20 00:26:53

PİŞ İŞLERİ YAP, KUMAR OYNAT, ZENGİN OL, ONDAN SONRA İŞ ADAMI, HA HA HA

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