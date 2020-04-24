Halil Falyalı’dan Pile ve Gazimağusa’ya yardım

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen iş insanlarından biri olan ve Korona Pandemisi döneminde yaptığı yardımlar ile halkın büyük sevgisini kazanan Halil Falyalı Pile’ye de ulaştı.





Ramazan ayının ilk gününde sınırda bulunan Pile Köyü’ne Halil Falyalı adına bizzat Murat Özçelik tarafından ulaştırılan yardım paketleri, belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Gazimağusa’da da ihtiyaç sahipleri aileler için takviye gıda yardım paketleri gönderen Halil Falyalı, ülke olarak zor dönemlerden geçtiğimiz bu günlerde ailelerin yüzünü güldürdü.