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Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili İstanbul’da 3 kişi gözaltına alındı

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a yönelik saldırıyla ilgili 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

09 Şubat 2022 Çarşamba 21:07
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Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili İstanbul’da 3 kişi gözaltına alındı
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Silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'la  ilgili soruşturmada İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy’de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır." denildi.

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