HALİL FALYALI’YA VEDA! Falyalı son yolculuğuna uğurlandı

Uğradığı kalleşçe saldırı sonucu hayatını kaybeden sevilen iş insanı Halil Falyalı bugün son yolculuğuna uğurlandı…

Falyalı’nın cenazesi, Kumyalı Şht. Polat Poyraz Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı Köy Kabristanlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Başbakan Sucuoğlu ve birçok milletvekili yanı sıra, ailesi akrabaları ve binlerce seveni katıldı.

Falyalı'nın tabutu bir dönem başkanlığını yaptığı Mağusa Türk Gücü bayrağı ile Türkiye ve KKTC bayraklarıyla örtüldü.