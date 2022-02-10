Künye
Kıbrıs 12
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden Şahıs 1 Yıl Sonra Yakalandı
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden...
8 ay hapis cezası aldı
8 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı

HALİL FALYALI’YA VEDA! Falyalı son yolculuğuna uğurlandı

Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlandı.

10 Şubat 2022 Perşembe 13:47
395 Okunma
HALİL FALYALI’YA VEDA! Falyalı son yolculuğuna uğurlandı
banner108

Uğradığı kalleşçe saldırı sonucu hayatını kaybeden sevilen iş insanı Halil Falyalı bugün son yolculuğuna uğurlandı…

Falyalı’nın cenazesi, Kumyalı Şht. Polat Poyraz Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı Köy Kabristanlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Başbakan Sucuoğlu ve birçok milletvekili yanı sıra, ailesi akrabaları ve binlerce seveni katıldı.

Falyalı'nın tabutu bir dönem başkanlığını yaptığı Mağusa Türk Gücü bayrağı ile Türkiye ve KKTC bayraklarıyla örtüldü.

Son Güncelleme: 10.02.2022 15:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Aziz Altay hayatını kaybetti
Ahmet Aziz Altay hayatını kaybetti
Karşıyaka'da ani ölüm!
Karşıyaka'da ani ölüm!
Cumhurbaşkanı Tatar'dan çok sert tepki!
Cumhurbaşkanı Tatar'dan çok sert tepki!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim