HALİL GÜNSEL KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ, YAKIN DOĞU KOLEJİ YENİBOĞAZİÇİ KAMPÜSÜ’NDE HİZMETE AÇILDI

Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nde kurulan Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi, halkın hizmetine açıldı.

Verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in dedesi Halil Günsel’in adını taşıyan Kongre ve Kültür Merkezi’nde 450 kişilik amfi tiyatro salonunun yanı sıra çok sayıda toplantı odası bulunuyor.

Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, ülkenin her tarafına kaliteli eğitim götürme çabasının bir Yakın Doğu misyonu olduğunu ve bu amaç doğrultusunda yatırımların yapıldığını dile getirdi.

Bir eğitim kurumu olarak sadece öğrenci yetiştirmeyi değil, olanaklarını halkın hizmetine açarak kültür ve sanatın dönüştürücü gücünü bütün topluma yaymak istediklerini vurgulayan Ertan Aligüllü, açılışı yapılan Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’nin bu amaca hizmet edecek çok değerli bir eser olduğunu söyledi.

Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi ile çağdaş bir eğitim ve kültür sanatın Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi Kampüsü’nde tek çatı altında buluştuğunu belirten Aligüllü, sahip oldukları olanakları öğrencilerinin yanı sıra bölge halkı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.