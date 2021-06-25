Halil Hızal: Aşı sonrası aspirin kullanımı tehlikeli

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, koronavirüs aşısı sonrası aspirin kullanımı konusunda gelen soruları işaret ederek, ne aşı öncesi ne de sonrası aspirin kullanılmaması gerektiğini belirterek, ağrı veya ateş durumunda parasetamol kullanılabileceğini dile getirdi.