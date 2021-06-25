Halil Hızal: Aşı sonrası aspirin kullanımı tehlikeli

SOSYAL MEDYA
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, aşı sonrası aspirin kullanımı konusunda bilgi verdi.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Hızal, AstraZeneca ve Johnson aşıları sonrası aspirin tasviye edilmediğini bildirdi.
"Çünkü tromboz (pıhtı kitlesi) ve trombositopeninin ( trombosit sayısı düşüklüğü) oluşumunu etkilemeyecektir. Dahası trombositopenide trombosit sayısı düşük olduğundan kanama riski artmıştır" diyen Hızal, aspirinin durumu kötüleştirebileceğini söyledi.
Ne aşı öncesi ne de sonrası aspirin kullanılmaması gerektiğini bildiren Hızal, ağrı ya da ateş durumunda parasetamol kullanabiliceğini belirtti.