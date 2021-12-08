Halil Hızal: “Demokrasiler uzlaşıdır”

ÖZEL HABER

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede iyi eğitim almış birçok gencin son dönemlerde de yaşanan sıkıntılardan dolayı yurt dışına gittiğini söyleyen Hızal, “İyi çocuklar yetiştiriyoruz, dünya çapında çocuklar yetiştiriyoruz ama bundan faydalanamıyoruz. Son 45 yılda hiçbir şey çözemedik. 1975’li yıllarda tartıştığımız konuları bugün hala daha tartışmaya devam ediyoruz. Toplum olarak bir uzlaşıya varamadık” dedi.

Hızal, “Mutlak iktidar söylemi son zamanlarda bizim ülkede popüler oldu. Hatta başkanlık sistemi tartışmaları da var. Ancak dünyada bunun tam tersi olan örnekler de var. Bizim ülkemizde de mutlak iktidar arayışı var ama demokrasiler uzlaşıdır. Yüzde 40’la iktidar olan bir partinin topluma fikirlerini mi dayatması önemli yoksa daha düşük yüzdelerde olan partilerin bir araya gelerek toplumun daha geniş kesimine hitap etmesi mi daha önemli?” diye sordu.

Hızal, ülkede yapısal reformların yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Yapısal reformlar yapmamız gerekiyor. Tüm sistemlerimizi başkalaştırmamız gerekiyor. Yapısal reformlar ilk başta çok acıtıcı olabilir. Bu nedenle birçok partinin bir araya gelip uzlaşması gerekiyor. Tek bir partinin altından kalkması kolay değil. Ortak biz uzlaşıda buluşulması gerektiğini düşünüyorum” dedi.