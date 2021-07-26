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Halil İbrahim Erdoğan evinde ölü bulundu

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36 yaşındaki Halil İbrahim Erdoğan evinde ölü olarak bulundu.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:03
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Halil İbrahim Erdoğan evinde ölü bulundu

GÜNDEM KIBRIS

36 yaşındaki Halil İbrahim Erdoğan evinde ölü olarak bulundu.

Minareliköy mandrılar bölgesinde yaşanan üzücü olayda Erdoğan'ın elektirik çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor.

DETAYLAR GELİYOR...

Son Güncelleme: 26.07.2021 09:37
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