Halil İbrahim Erdoğan evinde ölü bulundu

GÜNDEM KIBRIS
36 yaşındaki Halil İbrahim Erdoğan evinde ölü olarak bulundu.
Minareliköy mandrılar bölgesinde yaşanan üzücü olayda Erdoğan'ın elektirik çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor.
DETAYLAR GELİYOR...
Son Güncelleme: 26.07.2021 09:37
36 yaşındaki Halil İbrahim Erdoğan evinde ölü olarak bulundu.
GÜNDEM KIBRIS
36 yaşındaki Halil İbrahim Erdoğan evinde ölü olarak bulundu.
Minareliköy mandrılar bölgesinde yaşanan üzücü olayda Erdoğan'ın elektirik çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor.
DETAYLAR GELİYOR...