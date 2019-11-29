‘Halk EL-SEN’in yanında saf tutmalı’

DKB Genel Sekreteri Yusuf Alkım yaptığı yazılı açıklamada, “EL-SEN’in zümresel hak talebiyle değil, bilakis elektrik kurumunun batırılmasının önüne geçmek için haklı taleplerle yürüttüğü mücadeleyi selamlıyoruz. Bu mücadelenin gerçek bir zafere ulaşabilmesi için tek yol olan kapsamlı bir kurtuluş kavgasına dönüştürülmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Alkım açıklamasında “EL-SEN’in toplumsal çıkarlar temelinde yürüttüğü haklı mücadeleyi sekteye uğratmak için toplumun bazı kesimleri sendikaya karşı provake edilmeye çalışılmaktadır. Bu noktada halkımız uyanık olmalı ve günlük küçük çıkarlar temelinde değil, bütünlüklü düşünerek toplumsal çıkarları dikkate almalı bu haklı mücadelede EL-SEN’in yanında saf tutmalıdır.” dedi.

Alkım, Sanayi Holding, KTHY, Ercan ve su kaynaklarında olduğu gibi yeni bir tasfiye ve talan süreci ile karşı karşıya olunduğunu iddia ederek, elektrik, telekomünikasyon, limanlar ve daha başka elde kalan ne kadar kamu kurumu varsa tasfiye edilerek sermayeye peşkeş çekilmesi için adımlar atıldığını savundu.

Alkım, EL-SEN, KTÖS, KTOEÖS vb. ilerici, demokrat sendikaların toplumsal çıkarlar uğruna yürüttükleri mücadelenin aynı zamanda özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunu, birbirinden koparılması halinde sendikal mücadelenin ileri taşınamayacağını öne sürdü.