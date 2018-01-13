Halk, 'erken seçimin' kaçınılmaz olduğunu düşünüyor

Kıbrıs Postası'ndan Cansu Yarışan, Rahmican Çalışkan'ın haberine göre, 7 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Erken Genel Seçimin ardından, açıklanan seçim sonuçlarıyla ve hükümetin kurulma süreci ile ilgili halkın nabzını tuttu.

Kıbrıs Postası’na konuşan halkın büyük kesiminde erken genel seçim düşüncesi hakimken, erken genel seçim kararı alınmaması durumunda görüş bildiren halkın bir kısmı UBP’nin bulunduğu bir koalisyon hükümetinin kurulacağını diğer bir kesim ise CTP’nin bulunduğu bir koalisyon hükümetinin kurulacağı yönünde açıklamada bulundu.

Halk ile yapılan röportaj sonucunda halkın büyük bir kısmının yeniden seçime gidilmesinin maddi ve manevi anlamda kayıp olacağı yönünde görüş birliği yaparken, bir kısım ise seçime gidilmemesi durumunda hükümetin hangi partiler arasında kurulması gerektiği yönünde tahminlerde bulundu.

Bir kesim, seçim sonucunda sandıkta birinci sırada çıkan UBP’nin hükümeti kurma olasılığının güçlü olduğunu kaydederken bir kesim ise CTP ve HP’nin bulunacağı bir koalisyon tarafından hükümetin kurulması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Halktan alınan görüşe göre sandıktan çıkan sonucun halkın kafasında büyük karışıklığa neden olduğu anlaşılırken, hükümetin hangi partiler tarafından kurulacağı ve yeniden erken seçime gidilmesi konularında herhangi bir görüş birliği yapılmadı.

Görüş bildiren büyük bir kısım halkın partilerin hükümet kurma konusunda anlaşamayacağını ve tekrar seçime gidileceğini kaydederken, bir kısım ise partilerin koalisyon anlaşmalarını halkın geleceği için tamamlamaları gerektiğini ve erken seçimin maddi ve manevi anlamda büyük külfet yaratacağını kaydetti.

Vatandaş ne dedi?

İbrahim Başarır:

“Erken seçim olma ihtimali yüksek”

"Erken seçim kaçınılmaz gibi görünüyor, fakat benim gönlüm koalisyondan yana. Çoklu koalisyonda anlaşamazlar ise erken seçim olma ihtimali yüksek.”



Bülent Örnek Tekin:

“Seçim maddi ve manevi anlamda külfet olacak”

“Sağ partilerin hükümeti kuracağını düşünüyorum. Eğer bunun dışında başka bir şekilde hükümet kurulursa sürpriz olur. Tekrar seçime gidilmesi ise halka ve devlete maddi ve manevi anlamda külfet olacağını düşünüyorum. Seçime gidilmesi durumunda beklenmedik bir şekilde kazanacağını sananlar kaybedebilir diye düşünüyorum”



Yakup Karataş:

“Bir ihtimal da erken seçim ihtimalidir”

“En fazla oyu alan UBP ile CTP, HP ve TDP koalisyon yapmayacağını açıkladı. Bu durumda UBP’nin DP ve YDP ile hükümet kuracağını düşünüyorum. Eğer hükümet bu şekilde kurulmazsa diğer bir ihtimal da erken seçim ihtimalidir”



Ecmen Avcı:

“Erken seçim olur diye düşünüyorum”

“Hükümetin nasıl kurulacağı konusunda bir tahminim yok. İzleyip göreceğiz. Erken seçim olur diye düşünüyorum ancak öncelikle seçim sistemi değişmeli. Birçok karma oy seçim sistemi nedeniyle yandı. Bunun yanı sıra sandığa gitmeyen vatandaşı da sandığa taşımanın bir çaresi üretilmeli”

Gülsen Andaç:

“Erken seçime gidilecek gibi bir ortam var”

“Sol tarafın ağırlıkta olacağı bir hükümet kurulacağını düşünüyorum. Ancak erken seçime gidilecek gibi bir ortam var şu anda. Seçim sisteminin değiştirilmesi gerekiyor. Bir de para ile oy satın alma olaylarına müdahale edilmeli, engellenmeli ki adil bir seçim olsun”

Ömer Korkmaz:

“Erken seçim daha ağır basıyor”

Eğer koalisyon kurulur ise UBP ile CTP’nin kurabileceği düşüncesindeyim. Fakat erken seçim daha ağır basıyor, çünkü anlaşamayacaklar görüntüsü var.



Hasan Karakaş:

“Seçim demek gereksiz harcama demek”

"Bence koalisyon. Çünkü anlaşabilirler, 350 bin nüfuslu bir ülkede anlaşılamayan ne olabilir diye insan kendine soruyor. Gönül isterdi ki UBP ile CTP bir koalisyon sürecine gitsin, zaten naz yapmaya gerek yok. Seçim demek gereksiz harcama demek. Ben her partiden arkadaşım ile oturup konuşabiliyorum, münakaşa değil münazara yapıyoruz. Madem ki medeni bir ülkeyiz, bunu mecliste de ispatlayalım.

Hanife Dedeoğlu:

“Erken seçim kapısı göründü”

"Anlaşabilecekleri kanaatinde değilim. Erken seçim kapısı göründü. Ben yeni bir oluşum istiyorum aslında, farklılık istiyorum, standartların dışına çıkalım istiyorum. Daha ileriye odaklanmamız gerekiyor. Memlekete hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah doğruyu buluruz.



“Hakan Kokur: Bu seçimlerden herhangi bir şey çıkmaz, eminim”

Hakan Kokur: Bu seçimlerden herhangi bir şey çıkmaz, eminim. Her şey aynı olur. Zaten sosyal medyada da paylaştım; benim apartmanımın önü broşür dolu, bu israftır. Öte yandan iyi tarafından bakacak olursak yeni isimlerin meclise girmesi hoş oldu.



Mehmet Sezgin:

“CTP, TDP, DP ve HP koalisyon yapabilir”

"CTP, TDP, DP ve HP koalisyon yapabilir, bir seçim hükümeti oluşturabilirler."



Ayhan Altay:

“Erken seçim olacak ve zararı yine bizden, yani halktan çıkacak”



“Erken seçim olacak ve zararı yine bizden, yani halktan çıkacak. Eklemek istediğim önemli bir husus var, bu kadar milletvekili bana göre fazla”



Muharrem Özseyfiler:

“Birbirleri ile çekişmeyi bırakıp bir koalisyon kurmaları şart”

“Birbirleri ile çekişmeyi bırakıp bir koalisyon kurmaları şart. Erken seçim olamamalı, zaten buna bütçemiz de yok. Hesap sormak isteyenler meclis çatısı altında hesaplaşsınlar. Bir an önce hükümet kurulup eğitim, sağlık ve ekonomi alanında reformları başlatsınlar. Hemen yarın bir koalisyon kurulsun. Halk bunu istiyor. Birbirlerine küsme gibi bir lüksleri yoktur. Oynamayan sahaya çıkmasın.”



Selçuk Koç:

“Erken seçim olur, UBP tek başına iktidar çıkar”

“Mevcut durumda diğer partilerin koalisyon kapısını kapatmasından dolayı geçici bir seçim hükumeti kurulur, nisan ya da haziran gibi erken seçime gidilir. Erken seçimde de Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidar çıkar, çünkü halkın artık artık naz çekecek durumu kalmadı. UBP tek başına iktidar olup güçlü bir temsiliyet üstlenecektir, Kıbrıs halkı güçlü temsiliyeti hak ediyor.”



Halil Öztansu:

“Erken seçim hiçbir şeyi değiştirmeyecek”

“Anlaşmaları gerekir, çünkü erken seçim hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Sadece Kıbrıs halkına zararı olur”



Şevket Dağ:

“Uyumlu bir hükümet kurulsun”

“Bu milletin parasını yoldan mı topluyorlar acaba? Uyumlu bir hükümet kurulsun, meclis çatısı altındaki her milletvekili bu ülkenin vatandaşı, bu yüzden anlaşmaları gerekir”



Mahmut Yağmur:

“Erken seçim zaman ve para kaybı”

“Erken seçim hiçbir şeyi değiştirmeyecektir, sadece zaman ve para kaybı olarak değerlendiriyorum. Ülkenin menfaati için bazı şeylerden vazgeçmek gerekir. En hayırlısı ne ise o olsun, benim için önemli olan bu”

Sedat Mete:

“Erken seçim de olabilir”

“Koalisyon kurulabilir. UBP, DP, YDP olabilir. Fakat bu kurulan üçlü koalisyondaki milletvekili sayısı sorun çıkarabilir; Bir milletvekili hasta olduğunda ya da yurt dışına çıkıp mecliste olmadığı zamanlarda yasalar geçmeyebilir. Ama erken seçim de olabilir. Türkiye’den bir vali gelse burayı tek başına idare edebilir, buna rağmen 50 tane milletvekili burayı idare etmekte zorlanıyor”



Faysal Dağdelen:

“Erken seçim olması kaçınılmaz”

“Bu hükümet böyle gitmez, koalisyondan istikrar çıkmaz. En iyisi belediye seçimleri ile beraber erken seçim olması kaçınılmaz.”



Osman Sakallı:

“Demokrat hükümet kurulabilir ki bu erken seçimden daha masrafsız"

“Madem bu seçimde hükumet kurulamayacaktı, neden seçim yaptık o zaman? Şu anki meclis aritmetiğinde 3 çeşit opsiyon var. Önce bunları denesinler, eğer olmazsa demokrat hükümet kurulabilir ki bu erken seçimden daha masrafsız. Bence hiçbir bakan partili olmamalı, eğer bunlarda olmaz ise sürekli seçim yapsınlar”



Hasan Hançerli:

“Bir seçimi daha kaldıracak lüksümüz yok”

“İyi veya kötü bir seçimi atlattık. Partilerin peşin kapı kapatma olayı yanlış. Demokraside daima çare vardır. Yapılması gereken parti programlarında buluşup en az 2-3 senelik bir hükümet kurulması, çünkü ekonomimiz ortada, tekrar bir seçimi daha kaldıracak lüksümüz yoktur. Halkımızın da kendini sorgulaması gerekir. Eğer beğenmedikleri vekil var ise, bunları genç, dinamik adaylar ile değiştirmektir. 40 yıldır bal yapmayan milletvekilleri hala meclisin içinde, halkımız bunları ayıklaması gerekir. Her partide çok donanımlı, tertemiz adaylarımız olmalarına rağmen meclis dışında kaldılar, bu da devlet adına çok büyük bir kayıptır”



Ekram Tayfur:

“Erken seçim neresinden bakarsan zarar”

“Koalisyon olsun isterim, erken seçim neresinden bakarsan zarar, zararın neresinden dönersek kârdır. Eskiden siyaset bir saygı çerçevesinde ilerliyordu. Şimdikilerin geçmişe bakıp öz eleştiri yapmaları gerekir”



Mustafa Esat:

“UBP, HP olabilir”

“Koalisyon olsun istiyorum. UBP, HP ile bunu başarabileceği düşüncesindeyim. Sonuçta ikisi de sağ görüşlü partiler. Neden olmasın?”



Yaşar Keleşzade:

“Tekrar bir seçim zarardan başka hiçbir şey değildir”

“Seçime gitmesinler, anlasınlar istiyorum, çünkü tekrar bir seçim zarardan başka hiçbir şey değildir. UBP ile tabanı güçlü bir parti bir koalisyon oluştururlarsa çok başarılı olacakları kanaatindeyim”



Ahmet Mağusalı :

“Yine seçim olsa yine UBP birinci çıkacak"

"UBP de bu ülkenin insanları. Rahmetli Denktaş kurdu o partiyi. UBP gavur mu? Amerikalı mı? Mecbur bu koalisyon olacak. Yine seçim olsa yine UBP birinci çıkacak”



Abdullah Karademir:

“Erken seçim bizlere bir şey kazandırmaz”

“Erken seçim bizlere bir şey kazandırmaz. Ben koalisyondan yanayım. HP’nin halk için bazı şeylerden feragat etmesi gerekir. Madem halkın partisi, o zaman halk için elini taşın altına koysun. Halk olarak beklentim budur”



Mustafa Yüksel:

“Bizi çıkmaza sokanlar, halktan nasıl tekrar oy alacak?”

“3 tane çıkan parti var güçlü olarak. Hepsi kapılarını kapattı. Şimdiye kadar nerede ise hepsi iktidarda bir şekilde bulundu. Türkiye bize seçim hükümeti kurmamızı tavsiye etti, ama ne yazık ki kimse buna yanaşmıyor. Bizi çıkmaza sokanlar, halktan nasıl tekrar oy alacak?”



Mustafa Tülegen:

“Erken seçim yüzde 100”

“Erken seçim yüzde 100, bu da büyük kayıp. UBP’yi Türkiye’nin partisi olduğu için bitirmeye çalışıyorlar. Ama şu bir gerçek ki; çamur at izi kalsın mantığı kendilerine zarar verecek”



Mehmet Çamur:

“Erken bir seçim bizi bekliyor”

“Erken seçim olacak maalesef, çünkü koalisyona kimse yanaşmıyor. O yüzden erken bir seçim bizi bekliyor. Ama bu defa UBP tek başına çıkar, ikinci defa halk affetmez ve UBP’yi taşır. Ama her zaman sürpriz de bir seçenektir”