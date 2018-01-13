“Halk görmek istediği tabloyu ortaya koydu”

Parlamenter sistemin ülke için artık uygun olmadığını, son 40 yılda hemen her sene seçim yapıldığını, istikrarın olmadığını belirten dernek başkanları, yeni kurulacak hükümetin, başkanlık sistemini gündemine eklemesi önerisinde bulundu.

GİAD: “BAŞKANLIK SİSTEMİ, YENİ KURULACAK HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE OLMALI”

Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Senova'nın sorularını yanıtlayan Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Genel Başkanı Cemal Gülercan, ekonomik bir sivil toplum örgütü olduklarından dolayı önceliklerinin ülkede ekonomik bir istikrar olduğunu kaydetti. Ekonomik istikrarsızlığın en büyük sebebinin belirsizlik olduğunu belirten Gülercan, “Belirsizliğin en büyük sebebi ise siyasilerin iktidar kavgaları yüzünden ülkeyi laiki ile yönetememeleridir” şeklinde konuştu.

GİAD Başkanı Gülercan, “Ne yazık ki yıllardır ülkemizde filler kavga ederken ezilen hep vatandaşımız oldu” diyerek artık parlamenter sistemin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gülercan, “Artık sistemi değiştirip daha efektif, basit ve işlevsel olan başkanlık sistemine geçilmesi bize göre yeni kurulacak hükümetin gündeminde olması gereken bir konudur” açıklamasında bulundu.

Ülkede son 40 yılda nerdeyse her yıl seçime gidildiğini ifade eden Gülercan, yine de sağlıklı bir sonuç alınmadığından yakındı.

GİAD Başkanı, “Tablo bu vaziyette olduğuna göre daha fazla Sistemi zorlamaya gerek olmadığını ve bir an önce farklı yönetim modellerini masaya koyup bireylerin menfaatleri değil ülke menfaatine olan modellerin tartışılması gerekmekte” değerlendirmesinde bulundu.

Gülercan, “Üzülerek belirtmek isterim ki yaratılan sistem Kıbrıs Türk toplumunu yöneten kişilerin menfaatlerini, ülke menfaat ve çıkarlarından öne getirmiş durumda” diyerek, bu sebepten dolayı halkın birlik ve beraberlik bilincini ve bunun yanında ümidini yitirmiş durumda olduğunu ifade etti.

GİAD Başkanı Gülercan, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Bu bilinç ve hedef doğrultusunda halkımızın yaşam standartlarını artıracağı daha yüksek refah düzeyine ulaşabileceği sistemler kurularak güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hedefi ile yaşadığımız bu eşsiz ülkeyi daha fazla zaman kaybetmeden toparlamamız gerekmektedir.”

KTÇB: “ERKEN SEÇİMLERİN OLMADIĞI BİR DÜZEN…”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ise seçim süreci sonrası ortaya çıkan tabloya ilişkin gazetemize yaptığı açıklamada, “Artık herkesin üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Erken seçimlerin olmadığı, seçimlerin tarihinde yapıldığı, seçim değil icraat hükümetinin oluştuğu bir düzen istiyoruz” şeklinde konuştu.

Seçimlerin gerçekleştiğini ve bittiğini belirten KTÇB Başkanı Kelle, “Siyasi partiler sandıktan çıkan oyları yetersiz veya yeterli bulabilir ama artık kişisel menfaat değil, toplumsal menfaat düşünülmesi şart” vurgusunda bulundu.

Bütçenin halen geçirilmediğine dikkat çeken Kelle, sıkıntı yaşayacaklarını bildiklerini ve beklediklerini kaydetti. Bu yıl tarım alanında verim düşüklüğü yaşandığına ve yağışların mevsim normallerinin altında olduğuna dikkat çeken Kelle, “Maalesef bu yılın da kurak geçme olasılığı yüksek” açıklamasında bulundu.

Hükümetin artık oluşturulup, hibe ve destek için adımlar atması gerektiğine vurgu yapan KTÇB Başkanı Kelle, “Doğa hükümet boşluğu tanımaz. En kısa zamanda güçlü bir icraat hükümeti kurulmalı” şeklinde konuştu.

KTİMB: “PARLAMENTER SİSTEM BİZİM ÜLKEDE YÜRÜMÜYOR”

Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, gazetemize yaptığı koalisyon krizine ilişkin açıklamasında, bir an önce sosyoekonomik açıdan kalkınma planları yapılması gerektiğine dikkat çekerek, ülkedeki tüm kurumların çöktüğünü ve ciddi bir reforma ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Seçim havasına girdikten sonra verimsizliğin daha da arttığına dikkat çeken Gürcafer, “Sandıktan istikrar çıkmadı. Herhangi bir koalisyon hükümeti kurulsa bile yasal düzenlemeleri yapamayacak. Siyasilerin her şeyi bir tarafa bırakıp, ‘ülke için doğru olanı yapma vakti geldi’ demesi lazım. Bunun için de ilk olarak yeniden erken seçim tarihi belirlenmeli” şeklinde konuştu.

“Bunların ötesinde, parlamenter sistem bizim ülkede yürümüyor” diyen Gürcafer, “Artık ciddi ciddi başkanlık sistemini düşünmeye başlamalı ve yasama ile yürütmeyi ayırmalıyız” önerisinde bulundu.

KTİMB Başkanı Gürcafer, “Başkanlık sisteminde en azından seçim sonrası ittifak arayışı olmaz” diyerek “5 yıl boyunca istikrarlı bir iktidarı belirlemiş oluruz. Toplum olarak kutuplara ayrıştırılmaktan dolayı çok acılar çektik. Başkanlık sisteminde bu ayrışma, en aza indirgenebilir” dedi ve sistemin değişmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hem seçilmişlerin hem de diğer siyasilerin seçilme endişesinde değil, ülke menfaati endişesinde olması gerektiğine vurgu yapan Gürcafer, iş dünyası olarak krizi hissetmeye başladıklarını ifade etti.

Nisan ayında yerel seçimler nedeniyle seçim yasaklarının başlayacağını belirten Gürcafer, ekonomik açıdan istikrar sağlanmaması durumunda seçim yasakları nedeniyle ihalelerin duracağını kaydetti.

KTİMB Başkanı Gürcafer açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Seçim yasakları nedeniyle halk icraattan mahrum kalacak. Biz ve bu sektörden ekmek yiyen herkes etkilenmeye başlayacak. Yabancı yatırımcılar da bu istikrarsızlıktan dolayı olumsuz etkileniyor. Ülkeye tatile bile gelecek olsalar, huzursuzluk nedeniyle tercih etmiyorlar. Siyaset, ülke yönetme sanatıdır. Siyasette olan herkesin bu konuda hassasiyet ortaya koymasını bekleriz.”

KTSO: “HALK GÖRMEK İSTEDİĞİ TABLOYU ORTAYA KOYDU”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, koalisyon krizine ilişkin Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkı sandığa giderek görmek istediği tabloyu ortaya koydu. Şimdi yetkililerin resmi iyi okuyarak istenileni vermesi gerek” değerlendirmesinde bulundu.

7 Ocak erken genel seçimleri sonrası ortaya çıkan tabloyu değerlendiren KTSO Başkanı Avunduk, Kıbrıs Türk halkının yüzde 66,2 oranında sandığa katılım gösterdiğini kaydederek, “Sonuçlarda şunu görüyoruz ki, hükümeti kurma konusunda kaosa girecek, sayısal sıkıntı yaşamaya neden olacak rakamlar söz konusu değil. Siyasi partiler sorumluluklarını yerine getirmeli” şeklinde konuştu.

Siyasi partilerin nicelik ve niteliğe çok da takılmaması gerektiğini ifade eden Avunduk, “Hükümetsiz bir ülke, istikrarsız bir ülke demektir” diyerek, “Ekonomik açıdan gelişmekte olan ülkemizde istikrarsızlık sonucu oluşacak olumsuzlukları yaşama şansına sahip değiliz, böyle bir lüksümüz yok” değerlendirmesinde bulundu.

Halkın sandıkta görmek istediği tabloyu çizdiğini belirten Avunduk, “Şimdi yetkililerin resmi iyi okuyarak istenileni vermesi gerek” açıklamasında bulundu.

KTTO SÖZLÜ AÇIKLAMA YAPMAYACAK

Öte yandan KTTO eski Başkanı Fikri Toros’un, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) kontenjan aday olması ve vekil olarak seçilmesi sonrası, şu sıralar lider sıkıntısı çeken ve 27 Ocak tarihinde 55’inci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirecek olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ise konuya ilişkin açıklamasını önümüzdeki hafta içinde Başkan Vekili Yüksel Akay tarafından yazılı olarak yapılacağı, sözlü olarak herhangi bir açıklama yapılmayacağı öğrenildi.