Halk isyan etti

Çok katlı binaların kanalizasyon sistemlerindeki yetersizlikler sonucu taşan ve yola dökülen kanalizasyon sistemine hala müdahale edilmemiş olması ise sağlığın ne kadar önemsizleştirildiğini gözler önüne seriyor.

Çok katlı binalara ödenen yüklü miktarlardaki alım fiyatlarına rağmen binaların yetersizliği dikkat çekiyor.

Müteahhitler tarafından yasalara uygun olmayan şekillerde yapılan çok katlı binalarda kanalizasyon sistemindeki yetersizlik dışında park yeri sorunları ve çöp konteynerleri için ayırılmış bir alanın olması, proje döneminde planlanması gereken birçok faktörün planlanmadan binaların dikilmesi hem sağlık hem de çevre sorunlarına davetiye çıkarıyor.

Çok katlı binaların inşaat izinlerini veren ve denetleyen kurumlara ise halk isyanda.

Hastalıklara davetiye çıkaran bu sisteme ne zaman müdahale edileceği, şirketlerin ve müteahhitlerin yaptıkları çok katlı binalara ait bu sorunların sorumluluğunu kime yükleyeceği ise bilinmiyor.

Vatandaşın ise yatırımları hiçe sayılıyor.

Kaynak : Topuz Gazetesi