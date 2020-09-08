Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
4 gün tutukluluk
4 gün tutukluluk
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar
Arabasından ve evinden uyuşturucu çıktı
Arabasından ve evinden uyuşturucu çıktı
Bu ilk soygunları değil
Bu ilk soygunları değil
2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
2 ayı aşmamak üzere cezaevine...

HALK PLAJI’NDAKİ TÜM BÜFELER KAPATILDI

Covid-19 salgını kapsamında son günlerde artan vakalar İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis Üyelerini harekete geçirdi.

08 Eylül 2020 Salı 12:06
1485 Okunma
HALK PLAJI’NDAKİ TÜM BÜFELER KAPATILDI

Covid-19 salgını kapsamında son günlerde artan vakalar İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis Üyelerini harekete geçirdi. 

Özel bir firma tarafından İskele Belediyesi Halk Plajı’na kurulan lunapark da dahil olmak üzere İskele ve köylerindeki tüm çocuk parkları, spor alanları ve piknik alanları, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı, İskele Belediyesi tarafından ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cuma günleri yapılan ücretsiz Cuma pazarı servisleri iptal edildi. İskele Belediyesi söz konusu kararla çocuklar da dâhil herkesin acil bir durum gerekmedikçe dışarıya çıkmasını önlemeyi amaçlıyor. Çocuk oyun parklarının ve piknik alanlarının denetimi İskele Belediyesi Zabıta Birimi tarafından yapılacak.  

HALK PLAJI’NDAKİ TÜM BÜFELER KAPATILDI

İskele Belediyesi’nin, Covid-19 salgınında artan vakalar nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında kapattığı yerler arasında İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki büfeler de bulunuyor. 

“YUVAM ANAKUCAĞI” KAPATILDI

İskele Belediyesi’nde hizmet veren ve geçtiğimiz günlerde yeni eğitim-öğretim yılına başlayan Yuvam Anakucağı da İskele Belediyesi tarafından kapatıldı. 

ÜCRETSİZ CUMA PAZARI SERVİSLERİ İPTAL EDİLDİ 

İskele Belediyesi tarafından her hafta Cuma günü kurulan Pazar yerine, İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşların, ulaşımını ücretsiz olarak sağladığı Cuma Pazarı servislerini de ikinci bir uyarıya kadar iptal etti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP’de bir pozitif vaka daha
YDP’de bir pozitif vaka daha
Dikmen'de kurşunlama
Dikmen'de kurşunlama
İki kişi aranıyor
İki kişi aranıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim