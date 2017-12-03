Halk sağlığını tehdit ediyor

Yeni Bakış gazetesinden Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre; Ortaköy’deki Kozak sokakta bulunan Levent Apartmanı Blok 7’nin merdivenlerindeki çöplere kimse müdahale etmiyor.

Yeni Bakış’ın bir süre önce gündeme getirdiği olay karşısında belediye ve çevre dairesi sessizliğini koruyor.

Merdiven ayaklarında ne ararsan var

Bir apartman sakininin yıllardan beri eski eşyalarını depoledığı alan görenleri hayrete düşürüyor. Konuyla ilgili Yeni Bakış’a ulaşan bir başka apartman sakini, 20 yıldan beri bu sorunla boğuşmalarına karşın herhangi bir sonuç elde edemediklerini kaydetti.