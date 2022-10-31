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"Halk sağlık hizmeti bekliyor"

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, BRT’nin Meclis yayını 50+1’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 23:22
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"Halk sağlık hizmeti bekliyor"



Sağlık çalışmalarını değerlendiren Altuğra, açıklamalarında, ihale kararına itiraz gelen yeni Girne Hastanesi’ne ayrı yer ayırdı.

Girne’de insan akışının varlığının, sağlık potansiyelini ciddi şekilde zorladığına işaret eden Altuğra, özellikle Girne’de artan nüfusun talebini Girne Akçiçek’in artık karşılayamadığına vurgu yaptı.

Bu nedenle 160 yataklı yeni hastaneyi hayata geçirmek için ilk günden büyük uğraş verdiklerini hatırlatan Altuğra, ihalenin açıklandığını ancak itiraz edildiğini, zaman kaybı yaşatıldığını söyledi ve tepki gösterdi.

Altuğra, “İhale için büyük emek harcadık. 4 Ekim’de sonuçlandı, kazananı MİK açıkladı. Sözleşme imzalanmasını bekledik ama bunu üzülerek ve eleştirerek açıklıyorum. İlgili müteahhit ihaleyi kazanamadı diye itirazda bulunuyor. Şimdi durduk bu itirazı bekliyoruz. Bakalım ne sonuç açıklanacak ve inşaat devam edebilsin” dedi.

Sağlık Bakanı Altuğra, hastanenin yetersiz kaldığını, halkın sağlık hizmeti beklediğini belirterek, her siyasinin bu sorumluluğu taşıması gerektiğine de işaret etti.

Altuğra, “Her bir siyasinin, milletvekilinin farkında olması gereken sorumlulukları vardır. Yüzümüzü halka dönmeliyiz. Aynaya değil, halkın yüzüne bakmalıyız. Aksi halde siyasette olmamız hatadır. Bu halka haksızlıktır. Halka hizmet gailesi olmalı. Hastane bir an önce hayata geçmeli. İtiraz dosyası, hukuk kapsamında, sağlıklı sonuçlanmalı ve erken zamanda halka hizmeti götürmüş olalım” diye konuştu.

Altuğra, “ Halk sağlık hizmeti bekliyor. Hastane yetmiyor. İnsanlar özele gidemiyor. Halk kuruşun hesabını yaparken, biz hizmeti genişletmek zorundayız. Bu sorumluluğu, her milletvekili de taşımalı. Dayanışma içinde hareket edilmeli ki bu sıkıntıları halkın çekmesine dur diyelim” dedi.

Bakan İzlem Gürçağ Altuğra, konuyu Başbakan’ın da yakından izlediğini belirterek, ilgili tüm kesimlerin konuya el vermesini beklediklerini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanıİzlem Gürçağ AltuğraGirneGirne Akçiçek Hastanesi
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