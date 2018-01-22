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Halk sokağa döküldü

Yağmurun yerini güneşli havaya devretmesinin ardından hafta sonu halk sokağa döküldü.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:41
Halk sokağa döküldü
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Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz hafta içi etkili olan yağmurun yerini güneşli havaya devretmesinin ardından hafta sonu halk sokağa döküldü. 

Başkent Lefkoşa’da Arasta çarşısı ve Büyük Han’a uğrayan ziyaretçiler, güzel havanın keyfini çıkardı. 

Çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapan çarşıda turistler, alışveriş de yaptı. Büyük Han’a uğrayan turistler, kafede güneşe nazır oturup, sohbet etti.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin, Arasta çarşında yöresel yiyeceklerinin tanınması için kurduğu stand büyük ilgi topladı.

Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olan bu etkinlikte, en çok gözleme çeşitleri satıldı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin, sazların çalındığı, türkülerin söylendiği, halayların çekildiği etkinliği renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

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