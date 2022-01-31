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Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki Yaşlılar Tahliye Edildi

Yetersiz fiziki koşulları nedeniyle yaklaşık bir haftadır toplumda büyük üzüntü yaratan Sınürüstü’ndeki  Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki yaşlıların tümü  bugün tahliye edildi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 16:54
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Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki Yaşlılar Tahliye Edildi
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Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki 22 kişiden, PCR testleri tamamlandıktan sonra hastanede kalması gerekenlerin dışındakiler  Özok Yurdu’na bugün  yerleştirildi. Karantina süreçleri bittikten sonra da  Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin tadilatı tamamlanıncaya kadar Gazimağusa’da bir yurtta kalacak. Buradaki yurt ücretlerinin de Vakıflar İdaresi tarafından karşılanacağı bildirildi.

Daha önce 9 yaşlı PCR sonuçları pozitif çıktığı için bakımevinden tahliye edilmişti. Bugün itibarıyla 8 kişinin daha testinin pozitif olduğu diğer 14 kişinin temaslı olduğu ve temaslılara  yeniden PCR testi yapılacağı kaydedildi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu dün yaptığı açıklamada Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin İskele Belediyesine devredildiğini açıklamıştı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu  bakımevi ile ilgili son gelişmeler hakkında Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde basın mensuplarını bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Sadıkoğlu  Başbakan Sucuoğlu’nun ziyaretiyle birlikte Yaşam Sitesi’nde  önlemlerin alındığını, katkı anlamında da  iş insanlarının, yatırımcıların, bölge halkı ve esnafının duyarlı davrandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’nda bugün konuyla ilgili toplantı gerçekleştirldiğini kaydeden Sadıkoğlu, gelinen son noktada yaşlıların PCR testlerinden  sonra karantina süreçlerini geçirmek üzere önce Özok Yurdu’na,  daha sonra Gazimağusa’da özel bir yurda yerleştirileceklerini, yurt ücretlerinin Vakıflar İdaresi tarafından karşılanacağını kaydetti.

Halk Vakfı’nın binasının tadilatının söz konusu olduğunu belirten Sadıkoğlu,  bazı yatırımcılar ve Müteahhitler Birliği’nin tadilatı üstlendiğini yapılacak etütler sonrasında  ya tadilatın gerçekleştirileceğini ya da binanın yeniden  projelendirileceğini, çalışmaların 3 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakımevi yönetiminin görevden alındığını kaydeden Sadıkoğlu,  Vakıflar İdaresi tarafından Müteahhitler Birliği, İskele Beldiyesi ve katkı koyacak yatırımcıların da içinde yer alacağı geçici yönetim kurulu oluşturulacağını kaydetti.

Bakımevinin yönetiminin tadilattan sonra tümüyle İskele Belediyesi’ne devredileceğini belirten Sadıkoğlu,  önlemler çerçevesinde ilk etapta yaşlıların sağlıklarını garantiye almayı öncelediklerini, yaşlıların ilaçlarının da Eczacılar Birliği’nin  katkılarıyla temin edilerek yeniden  düzenlendiğini kaydetti.

Sadıkoğlu, Halk Vakfı’nda görev yapan personelin maaşlarının da mağdur olmamaları için ödenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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