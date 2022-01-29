Gündem Kıbrıs'ın da gündeme getirdiği yaşlı bakım evindeki skandal görüntülere Başbakan duyarsız kalmadı.

Hemen harekete geçen Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakım evindeki pozitif vakaları hastaneye sevk etti…

Doktorların da isteğiyle geriye kalan büyüklerimiz aynı yerde kalmaya devam edecek.

Doktorların bu durumu istemesinin nedeni ise sevk edildikleri yerde bulaşın yayılmaması.

Bakım evimine şuan için yiyecek, ilaç ve gerekli tüm malzemeler gidiyor.

Pazartesi günü ise Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi onarıma giriyor...