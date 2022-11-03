HALKA  ANİ ÖLÜMLERİ AÇIKLAYIN, HATIRLATMA DOZLARINI DEĞİL...

*Hala bir açıklama yok.

*Hala ANİ ÖLÜM KALP KRİZİ diyerek geçiyorsunuz.

*Hala her gün genç insanlar ÖLÜYOR..

*Hala hem duymazdan , hem görmezden geliyorsunuz ÖLÜMLERİ...

Defa kez yazdık , anlatmaya çalıştık sorular sorduk ama hep üç maymunu oynadınız halka. Gün geçmiyor ki insanlar hayatını kaybetmesin. Gün geçmiyor ki şaibeli ölümler gerçekleşmesin.

Çok Sayın sağlık bakanlığı ve uzantıları. Biz bu KALP KRİZİ haberlerini görmekten, duymaktan ve dahası bunun böyle olmadığını bilmek halkı vatandaşı alabildiğine rahatsız ediyor ve bir o kadar da endişelendiriyor.

Ülkenin artık süre gelen sorunlarına ve kanayan yaralarına bir de şu sizlerin tabiri ile ANİ ÖLÜMLER eklendi. Ani ölüm hemen ardından otopsi ve sonuç KALP KİRİZİ.

AMA YETER ARTIK DİYOR HALK

Bu kadar vefat eden insanın KALP KRİZİ sebebi ile öldüğüne artık İNANMOYOR ve bunu ülke halkına açıklamadığınız süre sağlık bacağına artık güven kalmıyor. Neden ölüyor bu insanlar?

*Neden bu kadar sıklaştı ölümler?

*Neden bu kadar insanın oturduğu, yattığı yerde kalbi duruyor?

* Neden bu vefatları detaylı tetkik edip ailerde başta olmak üzere tüm insanlara açıklama yapmıyorsunuz?

*Neden AŞILARIN içeriğini halk ile paylaşmıyorsunuz?

*Neden AŞILAR sonrası kayıpların fazlalaştığını kabu edemiyorsunuz?

*Neden covid sebebi ile vefat edenlerin kaç doz AŞILI olduğunu açıklamıyorsunuz?

*Neden hala bilmediğiniz araştırmadığınız bir sıvıyı insanlara enjekte etmekte ısrarcı oluyorsunuz?

Neye ve kime göre bu kadar mecbur kılma çabası içerindesiniz ki yine HATIRLATMA dozularına başlamayı planlıyorsunuz. Ölümleri araştırmak yerine hala AŞI diyorsunuz. Bu insanların vefatları h mi rahatsız etmiyor sizleri ya. Hiç mi önlüyor ne yapıldı bu insanlara yada bizlere veya sizlere diye düşünmüyorsunuz?



Dün gördüğümüz insanlar bu gün yoklar artık. Taammüden insan öldürmekten, cinayet'ten ne farkı var bu kayıpların soruyoruz sizlere Sayın sağlık sorumluları. Covid-19 mücadelesinden daha çok insan kayıpları yaşanıyor farkında mısınız?

*YENİ HAVALİMANI

*GURUR DUYDUĞUNUZ YENİ CEZA EVİ

*BEDELDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

*GELECEK YAKIT

*YAPILACAK KÜLLİYE

Bunların peşinde düştüğünüz kadar her gün ölen insanınıza sahip çıksanız. İnsanlarıa ölenlere ne olduğunu araştırsanız. Sağlık bacağına önem verseniz. Devlet olarak denetiminizi yapsanız. Halkınıza sahip çıksanız her şey çok daha farklı olurdu.

Dün ölen mehmet bey, bu gün ölen ayşe hanım, yarın ölen çocuklarımız olunca ve her şey için geç kalınca ne yapacaksınız? Nereye kadar daha KALP KİRİZİ açıklamarınıza devam edeceksiniz? Hiç yasaklı madde kullanımı, fast foot. Bla bla açıklamalar ile gelmeyin. Kaç yaşında insanların bunlarala uzaktan yakından ilgisi yoktur.

İnsanların hayatları bir sebepten dolayı yitiriliyor, yok oluyor. Yaşları henüz çok genç bu insanlar vefat ediyor. Kimse yaşlılığa bağlı ölmüyor. Her insanda tansiyon, kolesterol, diyabet ve bir çok hastalık vardır hep vardı zaten. Ama bu kadar kalp krizi ölümü yoktu.

Tekrar söylüyoruz SAĞLIK diyorsunuz ya Sayın yetkiler, bu kadar çok sağlık diyorsanız bu küçücük adanın insanların , gençlerin ve çocuklarının SAĞLIKLARINA sahip çıkınız ve ölümlerin araştırmalarını yapıp geri kalan insanların vebalarine girmeyin.

Tekrar söylüyoruz, hep söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Bu halka gerçek bilği vermekle mükellefsiniz.

SAĞLIK İÇİN GÖREVDESİNİZ VE MAAŞ ALIYORUSUNUZ. ÖLÜM VE ONLARA GÖZ YUMMAK İÇİN DEĞİL..

KARAKUŞ