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“Halka kulak vermek gerekiyor, değerlendireceğiz”

HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:42
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“Halka kulak vermek gerekiyor, değerlendireceğiz”

ÖZEL HABER

HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

HP SİNE-İ MİLLETE Mİ DÖNÜYOR? 

Tokatlıoğlu, Milletvekillerinin sine-i millete dönme konusundaki iddialara yanıt veren Tokatlıoğlu, partinin seçenekleri arasında bunun bulunduğunu, ancak henüz parti meclisinin toplanmadığını söyledi. Tokatlıoğlu, “Hükümet güvenoyu alabilecek mi? Önümüzdeki günlerdeki gelişmeler de önemli olacak. Parti meclisini bu Cuma toplamayı düşünüyoruz ancak net bir karar yok. Biraz daha olayların gelişmesini ve şekillenmesini bekliyoruz. Parti meclisi üyelerimiz sürekli fikir alışverişinde bulunuyor. Meclisin dışında sokağa inerek halkın arasında aktif bir siyaset yapmak seçeneklerimiz arasında. Ancak bir yandan da meclisin içerisinde bulunmak, yapılması istenenleri denetlemek ve mecliste muhalefet yapmak da seçeneklerimiz arasındadır. HP ortak aklın partisidir. Halka kulak vermek gerekiyor ve bunu değerlendireceğiz” dedi. 
Tokatlıoğlu, “Kurulacak olan hükümet artık dördüncü UBP-DP-YDP hükümeti olacak. UBP içindeki istikrarsızlık dışarı taştı ve ciddi bir siyasi erozyon yarattı. Bu artık UBP’nin iç meselesi olmaktan çıktı. Artık geçim kaygısı söz konusu. Bu ülkede daha farklı konuları konuşurken, insanlar artık temel ihtiyaçlarını alıp alamamayı konuşmaya başladı. Bu ülkedeki demokrasinin yerle bir edildiğinin göstergesidir. Biz de halktan aldığımız iradeyi temsil etmekle yükümlüyüz. Halkın bir parçasıyız” şeklinde konuştu.

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