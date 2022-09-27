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HALKA ÖLÜMLERİN ANA SEBEBİNİ AÇIKLAMAK ZORUNDASINIZ...

Konuk yazar Karakuş yazdı...

27 Eylül 2022 Salı 09:17
264 Okunma
HALKA ÖLÜMLERİN ANA SEBEBİNİ AÇIKLAMAK ZORUNDASINIZ...



Sizler bu konuyu ciddiye alana kadar bizler her gün bunları  yazmaya devam edecegiz..

Sağlık bakanlığı başta olmak üzere, devlet devlet yetkileri, meclis, hatta Sayın Cumhurbaşkanlığını açıklamaya davet ediyoruz. 

ACIKLAMA YAPMAK ZORUNDASINIZ...

Öncelikle şunu sormak istiyoruz.  Beni başka ülkeler ilgilendirmiyor. İçerisinde benim  ve onlarca   halkin yaşadığı  bu guzelim ada yeni olarak hayatimizda neyi yasiyoruz bu son 3 yılda?  PANDEMİ ve AŞILAR. Doğru mu?

EVET...

Şu an bu aşılar SUPHELI sınıfında yer alıyor mu ? 

EVET...

Aksini söyleyecek olan bir yetkili ve yetki organı varsa kendilerini araştırılmis,  ispatlanmış gerçek verilerle açıklamaya davet ediyoruz. 


Başka bir şey sormak istiyorum. Her hangi bir ilaç içmiş şüphesi ile hastane aciline götürülen hastaya ilk yapılan nedir? O suphenin var olması yeterli olmakla birlikte  hemen midesi yıkanır. Doğru mu?...

EVET...

Buna istinaden ve dahi , şu sıralar sizlerin tabiri ile gerçekleşen ANİ OLMUMLERIN hepsi de bizim gözümüzde SUPHELIDIR.

Öncelikle Sayın Devlet ve devlet büyüklerinin en acil  yapması gereken şu an için ASILARIN  kesinikke ve ivedilikle durdurmasidir.

NEDEN?

Çünkü şu an SUPHELI durumda olan en kuvvetli ihtimal ne yazık ki AŞILARDIR. Dediğimiz gibi bunun aksi araştırılıp ispatlanana kadar durdurmalisiniz.

Halkın yaşadığı panik gozle görülür kadar bariz. Her yayimlan ANI ölümler için herkes huzursuz ve panik durumda . Hiç bizler sizler yazıyorsunuz , halk panik oluyor,  algı yaratıyoruz  doktorları karliyoruz da itham ve yorumlara girmeyin. 

Bizler bu ülkenin vatandaşları ve daha doğu olan insanlarız  hayvan değiliz ki vur aşıyı gitsin. Ne pireliyiz,  ne keneliyiz, nede yıllık aşı olmamız gerekiyor. Hayvanlara yapılan aşıların hepsi araştırilip  ispatlanmış ilaçlardır.. 


Kalp Krizi ve yetmezliğinin en ana sebeplerin'den biri PIHTILASMA doru mu? 

Bilimsel olarak bu aşıların kalp krizine, ani ölüme ,kalp damar sisteminde pıhtılaşmayı neden olduğu ıspatlanmıştır. Doğru mu?...

EVET...

Peki bu aşılar sonrası vede bu kadar bizlerin  şüpheli sizlerin  ise  kalp krizi diyerek geliştirdiğiniz ölümlerin ardından sağlık bakanlığı ve  devlet olarak bu vatandaşlara bir açıklama yapmak zorunda hissetmiyor musunuz kendiniz?..

*D-dimer testini kaç vatandaşa duydurdunuz? ...

*Biraz pahalı bir test olduğunundan dolayı, vatandaşlara çağrı yapıp  bu test için DEVLET HASTANESINDE bir kurul kurup neden  bunu yapmıyorsunuz?

*Yine sizlerin aciklamari  ile KALP KRIZI ölümlerinin bu kadar siklastigi şu sıralarda vatandaşlara devlet hastanenizde  KARDİYOLOJİ hizmeti vermeyi neden baslatmiyorsunuz?...

Bu sebeple aşı yan etki saptama polklinikleri neden açmıyorsunuz?... açılabilir. Özellikle  dahiliye ve kardiyoloji bu polklinikler neden bakmıyor?...

Sayın yetkiler bu soruları sormaya devam edeceğiz. Somut, gerçek bilgileri tüm vatandaşlar ile paylasana kadar devem edeceğiz. Kimseyi huzursuz,  panik ve farklı düşüncelere yönlendirmek değil, gerçekleri öğrenmek geç kalinma'dan daha fazla insan zaiati vermeden bunun önüne geçilmesidir dilegimiz.  

Hiç bir insanın kalbi sebepsiz durmaz. Biz bu sebebi tüm gerçekleri ile sizlerden talep ediyoruz. 

Alana kadar da yazacağız, sorgulayacagiz isteyeceğiz...

KARAKUS

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