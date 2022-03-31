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Halkımıza ekmek dağıtacağız!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, halka somun ekmek dağıtacaklarını söyledi.

31 Mart 2022 Perşembe 14:22
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Halkımıza ekmek dağıtacağız!
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Genç tv’de konuşan Güven Bengihan, “şakşakçıların kendi dünyalarında yaşayan insanlar olduğunu” ifade ederek “ eylem yapmayalım, grev yapmayalım da ne yapalım?” diye sordu ve şöyle konuştu;

“ Zam ateşi ülkenin içinde bulunduğu yangındır. Zamma, toplumsal yok oluşa dur dedik. Ne yaptı hükümet, hiç bir şey…! Sendikalarımız daha da geniş kitlelerle birleşerek halkın kini ve öfkesini sokaklara taşıyacak. Zam çadırını kurduk ve dün ateşimiz sabaha kadar yanmıştır. Halkımıza ekmek dağıtacağız bir somun ekmeğe muhtaç bıraktıklarını ortaya koyacağız. Yarın da sesimizi meydanlarda inleteceğiz.

Zannedilmesin bu zamlar kamu çalışanlarını, emekçileri ilgilendirir; bu zamlar tüm halkımıza yönelik bir sömürüdür. Yarın tüm bölgelerde örgütlü tüm işyerlerinde sabah 8 itibariyle genel grevdeyiz…”

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