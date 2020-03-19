Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, "Eksiğiyle fazlasıyla herşey bir tarafa ama bu olağandışı dönemde büyük bir titizlik içinde ve özdisiplinle büyük bir çoğunlukla kendini eve kapatarak korumaya alan halkımızı alkışlamak gerekir" dedi.

Denktaş yaptığı açıklamada, "Virüs salgınını inşallah bu sayede olabilecek en hafif şekliyle atlatacağız..

Allah kerim sürecin sonrasında yaşanması beklenen ekonomik krize...

Aynı hassasiyet devam ederse onu da en az mağduriyetle atlatmayı başaracağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.