“Halkımızın sağlığı için faydalı olacak…”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunduğu ‘Kamu İhale Değişiklik Yasa Önerisi' hakkında Meclis kürsüsünden açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'DEN ALINACAK MALZEMELERİN DAHA UCUZ VE HIZLI ALINMASI İÇİN BU YASA ŞART"

Pilli, Türkiye’den alınacak tıbbi malzemelerin daha ucuz ve hızlı alınabilmesi için bu yasa önerisini sunduğunu ifade ederek ihalelerin çok uzun sürdüğünü bazı durumlarda ertelendiğini de aktardı.

Tüm siyasi partilerden bahsi geçen yasanın onaylaması gerektiği talebinde bulunan Pilli, yasanın halk sağlığı adına faydası olacağını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Pilli, “İvedilikle geçip komiteye giderse çok iyi olacaktır… Şimdiden teşekkür ederim” dedi.

KIBRIS POSTASI