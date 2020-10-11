Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

“Halkın bölünmesine izin vermeyeceğiz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman CTP Genel Merkezi’nde açıklama yaptı.

11 Ekim 2020 Pazar 20:33
1504 Okunma
“Halkın bölünmesine izin vermeyeceğiz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman CTP Genel Merkezi’nde açıklama yaptı:

“Seçimin sonucu aşağı yukarı belli oldu, ikinci tura çıkan iki aday  belli oldu. Kıbrıs Türk halk iradesini ortaya koydu. Saygı duyuyoruz. CTP, önümüzdeki 5 yıllık sürecin zorlu bir süreç olduğunun farkındadır. İçerde ve dışarda sorunlar vardır. Bu dönemde halkın bölünmesine parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. CTP kurumları olan, 50 yıllık kurumsal bir partidir, muhtemelen yarından sonra parti meclisimiz toplanacak, seçimin sonucunu değerlendirecek. Bu akşamın galibi olan adayları tebrik ederiz. CTP, halkın önünün kapatılmasına, halkın bölünüp parçalanmasına izin vermeyeceğiz ”

Son Güncelleme: 11.10.2020 20:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anayasa referandumu kesinleşti: Halk az farkla "Hayır" dedi
Anayasa referandumu kesinleşti: Halk az farkla "Hayır" dedi
LEFKOŞA’DA VE GÜZELYURT’TA SANDIKTAN İLK SIRADA AKINCI; GAZİMAĞUSA’DA İSE TATAR ÇIKTI
LEFKOŞA’DA VE GÜZELYURT’TA SANDIKTAN İLK SIRADA AKINCI; GAZİMAĞUSA’DA İSE TATAR ÇIKTI
Ersin Tatar açıklama yapıyor
Ersin Tatar açıklama yapıyor
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim