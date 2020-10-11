“Halkın bölünmesine izin vermeyeceğiz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman CTP Genel Merkezi’nde açıklama yaptı:

“Seçimin sonucu aşağı yukarı belli oldu, ikinci tura çıkan iki aday belli oldu. Kıbrıs Türk halk iradesini ortaya koydu. Saygı duyuyoruz. CTP, önümüzdeki 5 yıllık sürecin zorlu bir süreç olduğunun farkındadır. İçerde ve dışarda sorunlar vardır. Bu dönemde halkın bölünmesine parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. CTP kurumları olan, 50 yıllık kurumsal bir partidir, muhtemelen yarından sonra parti meclisimiz toplanacak, seçimin sonucunu değerlendirecek. Bu akşamın galibi olan adayları tebrik ederiz. CTP, halkın önünün kapatılmasına, halkın bölünüp parçalanmasına izin vermeyeceğiz ”