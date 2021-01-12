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“Halkın iradesine başvurmaktan başka çare yok”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, halkın iradesine başvurmaktan başka çare kalmadığını söyledi.

12 Ocak 2021 Salı 16:18
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“Halkın iradesine başvurmaktan başka çare yok”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, halkın iradesine başvurmaktan başka çare kalmadığını söyledi, “Bu şartlarda böyle bir hükumetin uzun süre devam etmesini talep etmek pandeminin yarattığı zor koşullarda kaosun derinleşmesini istemekten başka bir şey değildir” şeklinde konuştu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bir başbakanın, hükumeti henüz bir aylıkken Meclis kürsüsünden erken seçim çağrısı yapması az buz bir şey değildir. Bu çağrı Meclis başkanlığı seçimi konusunda iktidara mensup milletvekillerinin kendisini hayal kırıklığına uğratması sonucunda yapılmışsa daha da önemlidir.

Bu durumda iktidara mensup milletvekilleri hükumete güvensizliklerini ortaya koyarken, Başbakan da kendi hükumetine ve iktidara mensup milletvekillerine güvensizliğini ortaya koymuş demektir.

Bu şartlarda böyle bir hükumetin uzun süre devam etmesini talep etmek pandeminin yarattığı zor koşullarda kaosun derinleşmesini istemekten başka bir şey değildir. O nedenle bütçenin geçmesini, seçim hazırlıklarının yapılmasını sağlayacak ve seçimi ilan etmiş hükumete seçim maksatlı 'icraat' yapacak zamanı tanımayacak biçim ve sürede halkın iradesine başvurmaktan başka çare kalmamıştır!!!"

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanErken SeçimCTP
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