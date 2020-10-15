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Halkın Partisi 2. Turda Seçmenini Serbest Bırakma Kararı Aldı

Halkın Partisi (HP), pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, seçmenine herhangi bir yönlendirmede bulunmama kararı aldı.

15 Ekim 2020 Perşembe 09:42
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Halkın Partisi 2. Turda Seçmenini Serbest Bırakma Kararı Aldı

Halkın Partisi (HP), pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, seçmenine herhangi bir yönlendirmede bulunmama kararı aldı.

Bu akşam Parti Meclisi'ni toplayan HP'nin kararını, toplantı devam ederken Genel Sekreter Jale Refik Rogers açıkladı.

Rogers, kısa açıklamasında "KKTC halkı bir seçim yaparak cumhurbaşkanlığı için iki adayı; Sayın Ersin Tatar ve Sayın Mustafa Akıncı’yı ikinci tura taşımıştır. Halkın Partisi olarak parti meclisimizde yaptığımız görüşme sonucunda ikinci turda seçmenimize bir yönlendirmede bulunmamayı doğru bulduk. İnanıyoruz ki; halkımız kendi iradesiyle tercihini sandığa yansıtacaktır. Seçimlerin ülkemize yakışır şekilde demokratik koşullarda geçeceğine inancımız tamdır. Her iki adaya da ikinci turda başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

HP; seçimin ilk turunda, aynı zamanda HP Mİlletvekili olan bağımsız aday Kudret Özersay'ı desteklemişti.

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