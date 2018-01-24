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Halkın Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyesi istifa etti!

Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile HP’den istifa ettiğini açıkladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:43
Halkın Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyesi istifa etti!
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Halkın Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile HP’den istifa ettiğini açıkladı.

Emrah Yeşilırmak’ın açıklaması:

"Arkadaşlar bugünden itibaren Halkın Partisindeki Parti Meclisi üyeliğinden ve partiden istifa etmiş bulunmaktayım. Tüm arkadaşlarıma çıktıkları bu yolda başarılı olmasını dilerim. Not: Bir ekleme yapmak durumundayım çünkü çok fazla arayan ve özelden mesaj atan var! Ayrılma sebebim tamamen ideolojiktir. Eğer bir parti 1974 Barış Harekatına ve Afrin Operasyonuna “işgal” diye başlık atan bir gazeteye ” bu hakaretin kabul edilemez olduğunu ” söyleyemezse ve bu durumu kinamazsa benim orada bulunmam imkansızdır ve kişiliğime aykırıdır. Saygılarımla"

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Senin ideolojine... 2018-01-24 13:04:06

Hepsimiz afrika gazetesini kınıyoruz. Milliyetçilik duygularımızla oynadılar. Tamamen planlı ve provakatif bir eylemdir. Peki senin yaptığın nedir? Korkakça ideolojini bahane ederek partini yarı yolda bırakmaktır. Hemen ayrıl ve ait olduğun partiye git. Senin gibilerin o partide işi olamaz. Şovmenlere bu partide yer yok. Güle güle....

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