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Halkın Partisi hükümetten çekildi

Özersay: 55'e 4 şeklinde 4'lü koalisyonun devam etmemesi yönünde karar alındı

08 Mayıs 2019 Çarşamba 21:26
Halkın Partisi hükümetten çekildi
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Halkın Partisi Parti Meclisi 4'lü koalisyon hükümetinin devam etmemesi yönünde karar aldı.

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Özersay: Yeni bir koalisyona girilmesine ya da muhalefette kalınmasına da Parti Meclisi karar verecek.

Özersay oylamada 55’e karşı 4 oyla koalisyona devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Halkın Partisi
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Vatandaş 2019-05-08 21:33:04

Siz de koltuk sevdalısı olduğunuzu UBP ile koalisyon kurarak kanıtlayacak ve sizler de hükümete gelene kadar söylediklerinizin palavradan ibaret olduğunu bu halka göstereceksiniz. Tebrik ederiz, güvenilir olup olmadığınız bir sonraki aşamada belli 100% olacak

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Ertaç Eser 2019-05-08 22:02:34

Şu anki hükümetten herhangi biri seçimde lütfen aday olmasın,çünkü sizden kötüsü maalesef gelmedi.

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Magusalı 2019-05-08 21:39:29

Dürüst davranılarak hükümetten çekilmiştir. Yolsuzluklara ortak olmayıp üzerine sünger çekmemiştir.

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HEPSI AYNI 2019-05-08 21:52:12

HANGISI BASA GECERSE GECSIN HEPSI DE KENDINI DUSUNUR HALKINI DUSUNEN YOK UBP DE GECSE CTP DE HEPSI AYNI LUZUM HALK YURUYUS YAPSIN DA HANYAYI KONYAYI GORSUNLER YETER ARTIK

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Sibel 2019-05-08 22:07:42

Sende ne hengame ile aday olduydun be Kudret bey.Bizde seni Robin Hood gibi görüyorduk ama gene yanılmışız.Nafile kaderimiz değişmiyor.

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