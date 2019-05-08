Halkın Partisi hükümetten çekildi

Halkın Partisi Parti Meclisi 4'lü koalisyon hükümetinin devam etmemesi yönünde karar aldı.

Özersay: Yeni bir koalisyona girilmesine ya da muhalefette kalınmasına da Parti Meclisi karar verecek.

Özersay oylamada 55’e karşı 4 oyla koalisyona devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.