Halkın Partisi hükümetten çekildi

Halkın Partisi Parti Meclisi 4'lü koalisyon hükümetinin devam etmemesi yönünde karar aldı.
Özersay oylamada 55’e karşı 4 oyla koalisyona devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.
Özersay: 55'e 4 şeklinde 4'lü koalisyonun devam etmemesi yönünde karar alındı
Siz de koltuk sevdalısı olduğunuzu UBP ile koalisyon kurarak kanıtlayacak ve sizler de hükümete gelene kadar söylediklerinizin palavradan ibaret olduğunu bu halka göstereceksiniz. Tebrik ederiz, güvenilir olup olmadığınız bir sonraki aşamada belli 100% olacak
Şu anki hükümetten herhangi biri seçimde lütfen aday olmasın,çünkü sizden kötüsü maalesef gelmedi.
Dürüst davranılarak hükümetten çekilmiştir. Yolsuzluklara ortak olmayıp üzerine sünger çekmemiştir.
HANGISI BASA GECERSE GECSIN HEPSI DE KENDINI DUSUNUR HALKINI DUSUNEN YOK UBP DE GECSE CTP DE HEPSI AYNI LUZUM HALK YURUYUS YAPSIN DA HANYAYI KONYAYI GORSUNLER YETER ARTIK
Sende ne hengame ile aday olduydun be Kudret bey.Bizde seni Robin Hood gibi görüyorduk ama gene yanılmışız.Nafile kaderimiz değişmiyor.