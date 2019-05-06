Halkın Partisi, iki günlük çalıştay düzenledi

Halkın Partisi, parti politika ve stratejilerinin oluşturulmasında demokratik bir yöntem geliştirmek amacıyla iki günlük çalıştay düzenledi.
Halkın Partisi’nden verilen bilgiye göre, 4-5 Mayıs’ta Girne Acapulco Hotel’de yer alan atölye çalışmasına, Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişileri Bakanı Kudret Özersay, partiden bakanlar, milletvekilleri, kurucu üyeler, parti meclisi üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclisi üyeleri katıldı.
Etkinlikte, İçişleri Ayşegül Baybars ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, bakanlıklarının faaliyetleri ile ilgili bilgi verip soruları yanıtladı.
İki günlük çalıştayda, örgütlenme, iletişim, etik ve dijital teknolojilerin parti çalışmalarındaki rolü üzerinde atölye oturumları yapıldı.