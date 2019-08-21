Halkın Partisi jeneratör alımını desteklediğini açıkladı

Halkın Partisi(HP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun geçmiş hükümetin aldığı karar doğrultusunda santral alınmasını desteklediklerini ifade etti.

HP Genel Sekreteri Yenal Senin, Kıb-Tek’in santral alımıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, önceki hükümet döneminde uluslararası ihaleye çıkarak 4 adet çift yakıtlı jeneratör alınması kararı alındığını, bu karar alınırken fizibilite raporlarının incelendiğini, daha çevreci, daha verimli enerji üretimi, enerji ücretinin düşürülmesi, kamu kuruluşlarının varlığının sürdürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Mevcut ihale sürecinin tamamlanmasının akabinde 4 yıl içerisinde yatırımın kendi kendini amorti etme noktasına geleceğini belirten Senin, “Bu sebeple önceki hükümet döneminde alınan bu kararın, aksi bilimsel veri ve raporlarla ispatlanmadıkça hem kurum hem de vatandaş için faydalı olacağı aşikârdır” dedi.

Aksine bir karar olmadığı sürece önceki Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlükte olduğunun altını çizen Senin; “Halkın Partisi önceki hükümet döneminde ortaya koyduğu çift yakıtlı dört yeni jeneratör alımı ile ilgili olarak aynı duruşa sahiptir ve görüşünü değiştirmemiştir.” dedi.

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