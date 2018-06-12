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Halkın Partisi: "Lefke’de, karar Fehmi Çamlıköylü!"

Halkın Partisi Lefke’de etkinlik düzenledi. Bölge halkının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte konuşan Fehmi Çamlıköylü önceliklerini anlattı, bu yarışın kazananı olacaklarına dair inancını yineledi.

12 Haziran 2018 Salı 13:47
Halkın Partisi: "Lefke’de, karar Fehmi Çamlıköylü!"

Birçok sorun olduğunu biliyoruz, bu sorunları bütünlüklü bir yaklaşımla aşabileceğimize inanıyoruz şeklinde konuşan Çamlıköylü, tam gün hizmet veren, üreticiye destek olan, güçlü ve hesap verebilir bir yapıya sahip Lefke Belediyesi bizim yönetimimiz altında hayal değil dedi. Doğayla iç içe olacak bir kent yaratmanın önemine değinen Çamlıköylü, turizmden azami payını alan bir Lefke’nin bölge halkının da daha mutlu ve huzurlu olmasına temel oluşturacağını söyledi. Yeşilırmak’tan Taşpınar’a kadar uzanan Lefke’de, bölgemizde iç göçü engelleyecek, gençlerimizin yerinde ikamet etmesini sağlayacak Sosyal Konut projeleri, önümüzdeki dönemde hayata geçecek diyen Çamlıköylü, her köşesinde hizmet ile anılan bir belediyeyi halkımız ile birlikte kuracağız dedi.

Somut projelerini de açıklayan Çamlıköylü; Araçlar için park yeri sıkıntısını çözecek, Lefke’yi kanalizasyon sistemine bağlayacak, Lefke’yi turizm bölgeleri arasına sokarak, kite surf gibi spor alanlarında merkez haline dönüştürecek, balıkçı barınağı ile hem amatörlerin hem de profesyönel balıkçıların sorunlarını çözecek, yürüyüş yolları ve Lefke parkını hayata geçirecek, bölgede üretilen ürünlerin pazarlanması ve satılmasını sağlayacak ve temiz sanayi sitesini kuracak olan anlayış, Yeşilırmak’tan Taşpınar’a kadar bölge halkımızın onayını beklemektedir dedi.

Etkinlikte konuşan Denktaş, “Lefkemiz Fehmi kardeşimizle daha güzel bir olacak, bunu birlikte başaracağız” dedi.

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Bölge halkına hitaben konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, çalışan HP’li belediyeler kentlerimizi iyi yönetecek, kötü yönetimden kaynaklanan mutsuzluklara son verecek dedi. Nitelikli bir kadro ile Fehmi kardeşimizin liderliğinde huzur veren bir kenti halkımızla birlikte kuracak, neşeli insanların dolaştığı kentleri hayal olmaktan çıkarıp gerçek yapacağız dedi.

Lefke nefes alacak diyen Özersay, insanımızın hizmet beklediği birçok konunun olduğunun bilincindeyiz ve bu hizmetin hızlı sağlanabilmesi ve sorunları aşmanın yanı sıra yeni yatırımların önünün açılabilmesi için HP’li belediyelerin tam gün hizmet vermesi gerektiğine işaret etti.

Yeşilırmak’tan Taşpınar’a kadar bölge halkını merkeze alan belediyecilik anlayışı göreve gelmeli diyen Özersay, “Belediyelerin temel amacı hizmet etmektir. Vatandaşın var olan sorunlarının çözülmesi aynı zamanda yenilerinin oluşmasının önlenmesi yerinden yönetimle mümkündür. Belediyelerin sorunlarının gündem oluşturduğu mevcut durumu kabul etmiyoruz. Bunun yerine üretilen hizmetlerin gündem olduğu, örnek alındığı, ülkeye yayıldığı bir anlayışı ülkemizde hakim kılacak, kötü yönetimden kaynaklanan belediye sorunlarını tarihe gömeceğiz. Halkımıza güler yüzlü, zamanında ve kaliteli hizmet vereceğiz” dedi.

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