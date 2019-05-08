Halkın Partisi Parti Meclisi toplandı

Halkın Partisi Parti Meclisi toplantısı saat 17.15 sıralarında başladı. Halkın Partisi'nde olağan üstü toplanan parti meclisinde alınacak karar hükümetin devam edip etmeyeceği noktasında kritik öneme sahip.
Elde edilen bilgiye göre HP PM yaklaşık 2 saat sürecek.
bir daha HP ye oy? imkansiz asla. yasandi bitti
Niye ki, sana ne yaptılar ya da ne yapmadılar? PM toplandı diye oy vermekten vaz mı geçtin? KomiksinBeğen (0) Beğenmedim! (3)
Halk ubp ile hükümet dedi o ne yaptı halkı karşısına aldi..sonuç oy yok
.halka kafa tutan kaybeder..
Halk ubp ile hükümet dedi o ne yaptı halkı karşısına aldi..sonuç oy yok
.halka kafa tutan kaybeder..