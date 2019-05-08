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Halkın Partisi Parti Meclisi toplandı

08 Mayıs 2019 Çarşamba 18:15
Halkın Partisi Parti Meclisi toplandı
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Halkın Partisi Parti Meclisi toplantısı saat 17.15 sıralarında başladı. Halkın Partisi'nde olağan üstü toplanan parti meclisinde alınacak karar hükümetin devam edip etmeyeceği noktasında kritik öneme sahip.

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Öte yandan Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın istifa kararı HP PM’de bomba etkisi yarattı.

Elde edilen bilgiye göre HP PM yaklaşık 2 saat sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Halkın Partisi
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net 2019-05-08 18:17:34

bir daha HP ye oy? imkansiz asla. yasandi bitti

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vatandaş 2019-05-08 19:33:56 @net

Niye ki, sana ne yaptılar ya da ne yapmadılar? PM toplandı diye oy vermekten vaz mı geçtin? Komiksin

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Osman 2019-05-08 21:15:42

Halk ubp ile hükümet dedi o ne yaptı halkı karşısına aldi..sonuç oy yok
.halka kafa tutan kaybeder..

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Osman 2019-05-08 21:16:32

Halk ubp ile hükümet dedi o ne yaptı halkı karşısına aldi..sonuç oy yok
.halka kafa tutan kaybeder..

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