Halkın Partisi PM Pazartesi toplanıyor

Halkın Partisi PM Pazartesi günü toplanacak.
Halkın Partisi Parti Meclisi’nin Pazartesi günü toplantıya çağrıldığı öğrenilirken, toplantı konusunun kabinedeki değişiklikle ilgili olduğu öğrenildi.
KAYNAK : KIBRIS POSTASI
Halkın Partisi Parti Meclisi’nin Pazartesi günü toplanacağı öğrenildi.
Halkın Partisi PM Pazartesi günü toplanacak.
Halkın Partisi Parti Meclisi’nin Pazartesi günü toplantıya çağrıldığı öğrenilirken, toplantı konusunun kabinedeki değişiklikle ilgili olduğu öğrenildi.
KAYNAK : KIBRIS POSTASI