Halkın Partisi seçim gezilerine devam ediyor

Partiden oluşan bir heyet seçim ziyaretleri kapsamında Mehmetçik ve Dipkarpaz’ı ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarete HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri, Dipkarpaz Belediyesi Başkan Adayı Havva Elokvan, Mehmeçik Belediyesi Başkan Adayı Kani Buranay ile her iki bölgenin meclis üyesi adayları da katılarak vatandaşlara projelerini anlatma fırsatı buldu. Aktif katılım, aktif denetim için yola çıkan adaylar diğer bölgelerde olduğu gibi Mehmetçik ve Dipkarpaz köylerinde de yoğun ilgi gördü. Ziyaret hakkında açıklama yapan Halkın Partisi İskele Milletvekili Mesut Genç verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ve sorunları yerinde görme fırsatı bulduklarını belirtti. Genç ayrıca hem Mehmetçik hem de Dipkarpaz bölgelerine yatırım çok olmadığını, bu bölgeye gereken önemin verilip daha çok yatırım yapılması için çalışacaklarını dile getirdi