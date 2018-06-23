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Halkın Partisi: “Seçim giderlerimiz 153 bin 703 TL”

Halkın Partisi (HP), yerel seçim için yapılan harcamalarla ilgili açıklamalarda bulundu

23 Haziran 2018 Cumartesi 14:27
Halkın Partisi: “Seçim giderlerimiz 153 bin 703 TL”

Halkın Partisi yerel seçimlerde toplamda 153 bin 703 TL harcama yaptı.

HP Genel Sekreteri Yenal Senin’in açıklamasına göre,5 başlık altında toplanan harcama kalemlerine bakıldığında propaganda giderleri için 25.000 TL sosyal medya giderleri için 6.000 TL, reklam giderleri için 41.200 TL, etkinlik giderleri için 16.112 TL ve baskı giderleri için 65.391 TL harcama yapıldı. 
İlgili giderlerin devlet katkısı, parti üye aidatları ve bağışlardan karşılandığını belirten Senin, 14 farklı yerde mütevazı bir bütçe ile iyi bir kampanya yürüttüklerine inandıklarını söyledi. 

“Yerel yönetimler vizyonu içinde etkin bütçe denetimi, mali tabloların halkımızla düzenli paylaşılması, ihale süreçlerinde kamu menfaatinin gözetilmesi, gereksiz ve partizanca istihdamların önüne geçilmesi gibi konuların takipçisi olacağımızı ilan ettik” diyen Senin, bu bağlamda seçim giderlerini de şeffaf şekilde paylaştıklarını belirtti.

HP’li belediyelerin her 6 ayda bir olmak üzere hesaplarını açıklayacağını kaydeden Senin, “Bizlerde bu anlayışa bağlı kalarak seçim giderlerimizi şeffaf şekilde paylaştık” ifadesini kullandı.

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