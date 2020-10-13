Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak

HALKIN PARTİSİ SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİYOR

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday Kudret Özersay’ı destekleyen Halkın Partisi’nde (HP) yetkili organlar, seçim sonuçlarını değerlendirmeyi sürdürüyor.

13 Ekim 2020 Salı 11:10
955 Okunma
HALKIN PARTİSİ SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİYOR

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday Kudret Özersay’ı destekleyen Halkın Partisi’nde (HP) yetkili organlar, seçim sonuçlarını değerlendirmeyi sürdürüyor.

TAK muhabirinin HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers’tan aldığı bilgiye göre, partide dün toplanan MYK’nın ardından parti meclisi ve genişletilmiş MYK toplantıları yapılacak ancak bu toplantılar için henüz net tarih ve saat belirlenmedi. Toplantılarda, partinin ikinci turdaki tavrı da değerlendirilecek.

Öte yandan ikinci tura kalan adaylar bugün HP’yi de ziyaret ediyor. İlk olarak saat 17.00’de UBP’nin adayı Ersin Tatar HP Genel Merkezi’ne gidecek. Bağımsız aday Mustafa Akıncı’nın HP’yi ziyaret saati ise 19.00 olarak açıklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı - Erhürman görüşmesi sona erdi
Akıncı - Erhürman görüşmesi sona erdi
Orta refüje çarpan araç yan yattı
Orta refüje çarpan araç yan yattı
Tatar, DP Genel Merkezi'nde
Tatar, DP Genel Merkezi'nde
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim