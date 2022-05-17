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Halkın Partisi Yarın Güven Oylamasına Katılıp Ret Oyu Verecek

 Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, HP milletvekillerinin yarınki güven oylamasına katılarak ret oyu vereceğini açıkladı.

17 Mayıs 2022 Salı 13:08
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Halkın Partisi Yarın Güven Oylamasına Katılıp Ret Oyu Verecek

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Özersay, neden “hayır” oyu vereceklerini açıklarken, “Çünkü bu hükümeti, hem meşruiyet sorunu olan bir hükümet hem de demokratik teamüllere aykırı şekilde kurulan bir hükümet olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Daha önce Cumhurbaşkanı’nı, demokratik teamüllere aykırı şekilde görevlendirme yapmaması hususunda uyardıklarını dile getiren Özersay, “Ancak maalesef dinlemedi. Seçilmiş bir parti başkanı dururken bir milletvekiline bu görevin verilmesi bu ülkenin demokratik teamüllerinde yoktur” şeklinde konuştu.

“PARTİ BAŞKANLARI SEÇİM DÖNEMLERİNDE HALKIN ÖNÜNE ÇIKIP, BAŞBAKAN OLUP BİR PROGRAMI UYGULAMAK İÇİN YETKİ İSTER… MEVCUT DURUMDA MEŞRUİYET SORUNU VAR”

Öte yandan parti başkanlarının seçim dönemlerinde halkın önüne çıkıp, başbakan olup bir programı uygulamak için yetki istediğine işaret eden Özersay, mevcut durumda başbakan olan milletvekilinin “ben müstakbel başbakanım” diyerek yetki isteyen bir isim olmadığını dile getirdi, “Bu nedenle bir meşruiyet sorunu vardır” dedi.

Bunun tek bir istinasının mevcut başbakanın cumhurbaşkanı seçildiği hâl olduğunu söyleyen Özersay, böylesi bir durumda bile partinin kurultaya giderek parti başkanını değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Bu noktada hem demokrasi hem meşruiyet sıkıntısı olduğunu söyleyen Özersay, “Son bir buçuk yılda yaşananlar da göz önüne alındığında ret oyu vereceğiz” dedi.

“HANGİ TEPKİLERİN ORTAYA KONULACAĞINA PARTİ MECLİSİ KARAR VERECEK”

Güven oylaması sonucuna bağlı olarak yarın bir parti meclisi toplantısı daha yapılacağını dile getiren Özersay, hangi tepkilerin ortaya konulacağına da o zaman karar verileceğini dile getirdi.

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