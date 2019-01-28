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Halkın Partisi yeni dönem Parti Meclisi Üyeleri Belirlendi

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:28
Halkın Partisi yeni dönem Parti Meclisi Üyeleri Belirlendi

Halkın Partisi 1. Olağan Kongresi sonuçlandı. Yeni dönemde Parti Meclisinde görev alacak isimler belirlendi. Halkın Partisi yeni dönem Parti Meclisine seçilen isimler şöyle:

Lefkoşa İlçesi Parti Meclisi Üyeleri

Yenal Senin

Vasviye Tunaboylu

Uğur Çulhaoğlu

Servet Şahan

Salih Değirmencioğlu

Özgül Ezgin

Orkun Bozkurt

Mehmet Manavoğlu

Mahmut Tezcan

Gizem Çeliker Akandere

Fikret Unutmaz

Denis Dinand

Bengü Ünsal

Ayşe Onar

Ali Şefik

Ali Çırakoğlu

Girne İlçesi Parti Meclisi Üyeleri

Zühal Tunalı

Melih Özhakkı

Ledün Caymaz

Kemal Derin

Halit Güven Erkal

Derya Hoca

Burak Güler

Ayşen Kumser Kansay

Altay Nevzat

Adem Çakır

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Mağusa İlçesi Parti Meclisi Üyeleri

Tolga Özçelik

Özgür Vehit

Oğuz Akançay

Oğulcan Topal

Mustafa Dinsev

Melek Karakuş

İsmail İrfanoğlu

Hüseyin Tabur

Hasan Tosunoğlu

Ercan Şadan Elçin

Duygu Uzun

Cihan Abi

Batur Sağlamer

Güzelyurt İlçesi Parti Meclisi Üyeleri

Turgut Alas

Ramadan Durmazer

İbrahim Kahramanoğlu

Ahmet Atilla Ertürk

Lefke İlçesi Parti Meclisi Üyeleri

Enver Öztoprak

Serhat Usanmaz

İskele İlçesi Parti Meclisi Üyeleri

Yılmaz Yılmazoğulları

Sinan Erhan Gece

Hicran Bayraktaroğlu Fırat

Ersin Şemi

Cemal Sevin

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Anahtar Kelimeler:
Halkın Partisi
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