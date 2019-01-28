Halkın Partisi yeni dönem Parti Meclisi Üyeleri Belirlendi

Halkın Partisi 1. Olağan Kongresi sonuçlandı. Yeni dönemde Parti Meclisinde görev alacak isimler belirlendi. Halkın Partisi yeni dönem Parti Meclisine seçilen isimler şöyle:
Lefkoşa İlçesi Parti Meclisi Üyeleri
Yenal Senin
Vasviye Tunaboylu
Uğur Çulhaoğlu
Servet Şahan
Salih Değirmencioğlu
Özgül Ezgin
Orkun Bozkurt
Mehmet Manavoğlu
Mahmut Tezcan
Gizem Çeliker Akandere
Fikret Unutmaz
Denis Dinand
Bengü Ünsal
Ayşe Onar
Ali Şefik
Ali Çırakoğlu
Girne İlçesi Parti Meclisi Üyeleri
Zühal Tunalı
Melih Özhakkı
Ledün Caymaz
Kemal Derin
Halit Güven Erkal
Derya Hoca
Burak Güler
Ayşen Kumser Kansay
Altay Nevzat
Adem Çakır
Tolga Özçelik
Özgür Vehit
Oğuz Akançay
Oğulcan Topal
Mustafa Dinsev
Melek Karakuş
İsmail İrfanoğlu
Hüseyin Tabur
Hasan Tosunoğlu
Ercan Şadan Elçin
Duygu Uzun
Cihan Abi
Batur Sağlamer
Güzelyurt İlçesi Parti Meclisi Üyeleri
Turgut Alas
Ramadan Durmazer
İbrahim Kahramanoğlu
Ahmet Atilla Ertürk
Lefke İlçesi Parti Meclisi Üyeleri
Enver Öztoprak
Serhat Usanmaz
İskele İlçesi Parti Meclisi Üyeleri
Yılmaz Yılmazoğulları
Sinan Erhan Gece
Hicran Bayraktaroğlu Fırat
Ersin Şemi
Cemal Sevin