Halkın Partisi’nde Genel Sekreter Vekili Özgür Vehit oldu

Halkın Partisi’nde Kudret Özersay’ın bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra partideki genel başkanlıktan ayrılmasının ardından yerine vekaleten Yenal Senin getirildi. Yenal Senin’den boşalan Genel Sekreterlik görevine ise bu süre zarfında Halkın Partisi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Vehit getirildi. Özgür Vehit Genel Sekreter olarak yaptığı ilk açıklamada Halkın Partisi’nin tüm gücüyle Kudret Özersay’ın arkasında olduğunu ifade eden Vehit, Özersay’ın ülkeye cumhurbaşkanı olarak yararlı olacağı konusunda hem fikir olduklarını belirtti. Vehit, cumhurbaşkanlığı adaylığı boyunca Özersay’ı Halkın Partisi olarak her koşulda destekleyeceklerini ifade etti.