Künye
Kıbrıs 14
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
Lefkoşa'da terör estirdiler!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
PCR sahteledi, kaçak çıktı!
Terör estirdiler!
Terör estirdiler!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!

Halkın Partisi’nden Arasta’da moral yürüyüşü

 Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, adaylar ve parti üyeleri bugün Lefkoşa Arasta bölgesini ziyaret etti.

22 Ocak 2022 Cumartesi 17:02
26 Okunma
Halkın Partisi’nden Arasta’da moral yürüyüşü
banner108

 Parti açıklamasında; “morallerin yüksek olduğu ziyarette, vatandaşların Halkın Partisi’ne ilgisi büyükken, bir çok vatandaş HP’lilerle fotoğraf çektirerek başarılar diledi” denildi.
Kudret Özersay, Arasta esnafı için sınır kapılarının önemini bildiklerini, Halkın Partisi’nin hükümete geldiği zaman geçişlerde yapacakları kolaylaştırmalarla, ülkeye girişleri artıracaklarını ve bölgenin daha da canlanmasını sağlayacaklarını belirtti.

Açıklamaya göre, “Bölge esnafı ve vatandaşlar, Halkın Partisi’nin yarın yapılacak erken genel seçimden başarıyla çıkacağına inandıklarını belirterek, HP’nin hükümette bulunduğu dönemlerde vatandaşın hak ve menfaatlerini koruduğunu” ifade ettiler.

Arasta ziyareti sonrası Büyük Han’a geçen Halkın Partisi adayları, burada da vatandaşlarla sohbet ederek, Halkın Partisi’nin seçimden sonra da halk yararına çalışacağını belirttiler.

Son Güncelleme: 22.01.2022 18:08
Anahtar Kelimeler:
Halkın PartisiKudret Özersay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tabipler Birliği: 5-11 yaş çocuklarımız mutlaka aşılanmalıdır
Tabipler Birliği: 5-11 yaş çocuklarımız mutlaka aşılanmalıdır
Hasan Küçük: Tek gailemiz topluma hizmet
Hasan Küçük: Tek gailemiz topluma hizmet
Savaşan: Sorunları çözme kabiliyeti olacak bir hükümet oluşturulması gerekiyor
Savaşan: Sorunları çözme kabiliyeti olacak bir hükümet oluşturulması gerekiyor
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim