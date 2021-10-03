Halkın Partisi’ne İskele Bölgesinde Yeni Katılımlar

Partiden verilen bilgiye göre, katılım etkinliğinde konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Halkın Partisi, yeni katılan üyelerle birlikte örgütlenerek çok daha güçlü bir siyasi partiye dönüşüyor. Bugün siyasetin büyük sorunu samimiyet eksikliği ve kişisel menfaat peşinde koşanlardır. Bu nedenle gailesi halka hizmet vermek olan, dürüst, devletin malını, parasını çalmayacak, başkalarının çalmasına da izin vermeyecek olan kararlı bir duruş için Halkın Partisi mücadeleye devam edecek. Geçmişe göre çok daha örgütlü ve güçlüyüz ancak rehavete kapılmayacağız, hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz, büyüklenmeden büyümeye devam” dedi.

ONUŞ: “TEK SEÇENEK OLAN HALKIN PARTİSİ’NDE KENETLENECEĞİZ”

Pamuklu köyünde HP İskele İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte ilk konuşmayı yapan HP İskele İlçe Başkanı Emin Onuş ise “Yıllardır İskele bölgesine hak ettiği değeri vermeyen, dar gelirlinin sesini duymayan ve bu statükoyu yaratanların karşısında sistemi değiştirme cesareti ve kararlılığı olan yegâne parti HP’dir. Bunun için HP’de dürüstlük, samimiyet ve memleket sevgisi ile kenetleneceğiz, birlikte yürüyüp ülkemiz için başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanı Onuş konuşmasında İskele bölgesinde yeni yönetim olarak göreve geldikleri günden bu yana ciddi bir üye sayısı artışı ve örgütlenme içerisine girdiklerini, İskele bölgesi halkının artık gerçekleri çok daha net gördüğünü ve samimiyetten uzak menfaat ve oy için yalan söyleyen siyasi partilere tepki gösterdiğini vurgulayarak, artık kimsenin kendisinin ve evlatlarının geleceğini yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren siyasilere teslim etmek istemediğini ve tam da bu nedenle HP’ye ilginin giderek artmakta olduğunu söyledi.

MANAVOĞLU: “YILMADIK, YILMAYACAĞIZ”

Daha sonra söz alan HP Genel Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu “Bu ülke siyasetinde 40 yıldır kaşarlanmış olan isimler var, çoğu zaman ayak oyunlarıyla kamuoyunu da yanlış yönlendirerek, algı oyunlarıyla bu ülkeyi bu hale getirdiler. Bunun için bu kesim bizi kendilerine bir tehdit olarak gördüler, HP ne yaptıysa bu kesimin hedefi haline geldi. Ama biz yılmadık, yılmayacağız ve sizlerin desteği ve sahip çıkmasıyla kararlılıkla yolumuzu yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Pamuklu köyünde düzenlenen etkinliğe HP Girne milletvekilleri Jale R. Rogers ve Erek Çağatay, Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars ve Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan ile İskele HP Belediye Meclis Üyesi Hanife Demir, İskele İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve yeni üyeler katıldı.