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"Halkın sağlığı benim için önemli"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, babası Rüstem Tatar’ın vefatı nedeniyle, başsağlığı ve taziye dileyenlere teşekkür ederek, halka çağrıda bulundu ve “halkımıza, yakınlarımıza ve sevenlerimize çağrım; cenaze törenine katılmamaları yönündedir” dedi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 09:32
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"Halkın sağlığı benim için önemli"

Tatar, açıklamasında, bugün gerçekleşecek olan cenaze törenine  Covid-19 tedbirleri çerçevesinde sadece birinci derece aile yakınlarının katılacağını  belirtti ve şunları dile getirdi:

“Babamın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunun  yakınlarımıza, sevenlerimize ve halkımıza  çok teşekkür ederim.

Cenaze töreni bugün Lefkoşa Kabristanlığı’nda  gerçekleşecektir. Covid-19 salgını dolayısıyla, halkımızın sağlığını düşünmek ve koruyucu tedbirlere uymak  benim en önemli görevlerimden biridir.

Bu nedenle halkımıza, yakınlarımıza ve sevenlerimize çağrım; cenaze törenine katılmamaları yönündedir.

Biliyorum ki, babam Rüstem Tatar’a  son görevlerini yerine getirmek isteyenler  bu durum karşısında üzüleceklerdir. Ama belirttiğim gibi, halkın sağlığını korumak benim görevimdir. Bir kez daha, başsağlığı dileğinde bulunan ve taziyelerini iletenlere teşekkür ederken,  halkımın  çağrım nedeniyle beni anlayışla karşılayacağını biliyorum. Dualarınızı eksik etmeyiniz.”    

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