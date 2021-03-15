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Halkın Sesi gazetesi 79 yaşında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesi liderleri Dr. Fazıl Küçük tarafından 14 Mart 1942’de kurulan Halkın Sesi gazetesini ziyaret etti.

15 Mart 2021 Pazartesi 14:25
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Halkın Sesi gazetesi 79 yaşında

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 79’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı ziyaretteki konuşmasında, gazetenin kurucusu, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesi verdiği yılların toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ü rahmetle anarak, İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde, halk nezdinde başlatılan ulusal mücadelenin öncülüğünün Dr. Fazıl Küçük tarafından yapıldığını ifade etti.

1942 yılında yayın hayatına başlayan Halkın Sesi’nin toplumsal birlik ve beraberliğe, toplumsal mücadeleye yapmış olduğu katkının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Halkın Sesi’nin aradan geçen 79 yılda gazetenin bugünlere gelmesine öncülük eden, başta Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük olmak üzere, tüm gazete çalışanlarına katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı esnasında Dr. Fazıl Küçük’ün “Bugünleri de gördüm. Gözlerim arkada kalmayacaktır” şeklinde bir açıklama yaptığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün verdiği büyük mücadelenin asla unutulmayacağını ve anısının yad edileceği söyledi.


Cumhurbaşkanı Tatar, Halkın Sesi gibi toplumsal manada büyük bir öneme sahip olan, simgeleşmiş bir gazetenin bugün yayın hayatına devam ediyor olmasının büyük bir anlam taşıdığını vurgulayarak, gazeteye yayın hayatında başarılar diledi.

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