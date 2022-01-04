Halkın tek başına iktidar tercihi giderek artıyor!

Toplantıya, Esentepe ve çevre yerleşim birimlerinden yoğun katılım oldu

Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adaylarına bölge halkının ilgisi büyüktü...

Genel Başkan ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, bölge halkının kendisi ve adaylara yönelik kucaklayıcı tavrına, samimiyetine yürekten teşekkür etti.

Sucuoğlu, “ Gittiğimiz her bölgede, karşılaştığımız her insanımızın sevgisini hissediyoruz. İnsanlarımız bize güvenmiş, inanmış... Bizim bu işi bildiğimizi teslim etmiş... Bu bizi, daha da güçlendiriyor. UBP heryerdedir. Ayak basılmadık yer bırakmayacağız” dedi.

UBP’nin KKTC’yi daha da geliştirip, kalkındırma çabasında, en büyük desteği Anavatan Türkiye’den almaya devam edeceğini vurgulayan Sucuoglu, “13. Maaşları ödeyemeyecek dediler. Ama gördüler ki UBP hükümeti Anavatanımızın da tam desteğini aldı ve maaşlar da, 13. Maaşlar da ödendi” diye konuştu.

Sucuoglu “ KIB-TEK de ek mesailerini istedi. Maliye bakanımızla konuştuk. Onlara da ödeme yapıldı” diye ekledi.

UBP’nin çalışana mükellefiyetini her zaman yerine getirmekte olduğuna işaret eden Sucuoglu, UBP’nin, gücüyle, potansiyeliyle ve mevcut adaylarıyla tek başına iktidarı hak ettiğini, vatandaşın da bu hakkı teslim ettiğini söyledi.

Sucuoglu, “Halkın yüzde 70’i tek partili istikrarlı hükümet istiyor. O yüzden UBP tek başına iktidara gelerek, 5 yıllık istikrarlı bir hükumet kurmak için yola çıkmıştır” dedi.

Sucuoglu, “ Çok kritik bir seçimin arifesindeyiz. UBP’nin birinci parti olmasını değil, ülkeyi tek başına yönetmesini başaracak durumdayız. Biraz daha fazla çalışacağız... Tek başına, UBP’yi 2-3 milletvekilinin insafına bırakmayacak güçlü bir hükümet kuracağız” diye konuştu.

Sucuoğlu, “tek başına güçlü bir iktidar için “karma yok! Mühür lazım!” sözlerini yineledi.

Başbakan Sucuoglu, “ Son 10 gündür halkımızda da bu duyarlılık artıyor. Gittiğim yerlerde ben daha konuşmaya başlamadan halkımız bana artık istikrar istiyoruz diyor. İşte bu yüzden 23 Ocak’a kadar hep birlikte çalışıp sandığa bu kararlılığımızı yansıtmalıyız” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, UBP Genel Başkanı, Başbakan Sucuoglu’nun “23 Ocak gecesi tek başına iktidar olacağız ve mabedimiz olan Sarayönü’nde hep birlikte kutlayacağız. Kutlamaya, Esentepe’yi de bekliyoruz” sözleri alkışlarla karşılık buldu...