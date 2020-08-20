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HALKSEVEN: “ÖĞRENCİ GELMEZSE BÜYÜK SIKINTI YAŞARIZ”

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, Yeni Bakış’a konuştu ve hükümetten destek beklediklerini söyledi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:40
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HALKSEVEN: “ÖĞRENCİ GELMEZSE BÜYÜK SIKINTI YAŞARIZ”

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, Yeni Bakış’a konuştu ve hükümetten destek beklediklerini söyledi.


Halkseven, “İthalat yok, ihracat yok şu anda elimizdeki stoğumuzla yeteri kadar patatesimiz vardır, yani bugünlerde ikinci mahsulü ekmeye çalışıyoruz, ümidimiz inşallah bu koronavirüsün aşısını bulsunlar da öğrenci bu memlekete gelir” diyerek, “Eğer gelmezse büyük sıkıntı yaşayacağız” dedi.


Halkseven, geçen yıl hasat edip 3 TL’ye verdikleri patatesi 1.5 TL’ye verdiklerini de belirterek, üretici için 2.25 TL maliyeti olan patatesi 1.5 TL’ye verdiklerini söyledi.
Hükümetten beklentilerinin almış oldukları tohumluk başına 40 TL prim almak olduğunu ifade eden Halkseven, “Alacağımızı biliyoruz ve onu bekliyoruz. Bir nebze olsunh belki derdimize bir çare olur. Sıkıntılarımız büyük” dedi.
 

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